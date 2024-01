Če pogajanj z vlado ne bo, sledi bela stavka

»Že junija lani so nam pristojni na ministrstvu za javno upravo obljubljali nebesa na zemlji, češ da bodo kadrovsko okrepili upravne enote ter poskrbeli za materialno in prostorsko stisko uslužbencev. To se ni zgodilo. Še več, tudi po enodnevni stavki na sedmih upravnih enotah sredi lanskega novembra se ni nič spremenilo. Zaposleni so še bolj obremenjeni, premalo plačani in kadrovsko podhranjeni,« je ob začetku tridnevne stavke poudaril Frančišek Verk, predsednik krovnega sindikata.

Na 41 od 58 upravnih enot danes stavka več kot dva tisoč državnih uradnikov oziroma tri četrtine vseh zaposlenih. Zaradi prenizkega plačila, množičnih odhodov uradnikov na druga delovna mesta in kopičenja vlog so se prvič po letu 1991 odločili za tridnevno stavko. »Pričakujejo, da bomo delali na etični pogon, a je tega že zdavnaj zmanjkalo,« je dejal Dragan Stanković, predsednik sindikata zaposlenih na Tobačni UE Ljubljana. Stavka državnih uradnikov na upravnih enotah je po besedah Frančiška Verka, predsednika Sindikata državnih organov (SDOS), edini način, da se stvari premaknejo z mrtve točke. »Prišli smo v situacijo, ko odgovorni na ministrstvu za javno upravo ne priznajo, da so nerešene vloge že presegle število deset tisoč. Tako velike količine nerešenih postopkov je nemogoče izpeljati. Tudi če bi zaposleni delali 24 ur na dan in sedem dni v tednu, v enem letu ne bi rešili vseh nerešenih vlog,« so poudarili sindikalisti. Največ nerešenih vlog je na oddelkih za tujce, ki pa zavirajo reševanje vlog tudi na drugih oddelkih, denimo na področju gradbeništva in kmetijstva.

Na ministrstvu za javno upravo so za letos sicer obljubili kvoto dodatnih 50 zaposlitev na vseh 58 upravnih enotah. Kar je premalo, menijo v krovnem sindikatu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Enodnevna stavka na 15 UE

Za enodnevno stavko so se odločili na 15 upravnih enotah, na preostalih 26 pa bodo zaposleni stavkali tri dni, med drugim tudi na ljubljanski in mariborski. Med stavko bodo uradniki opravljali le nujne zadeve, predvsem postopke na področju matičnih zadev, kamor med drugim sodi izdaja osebnih izkaznic, potnih listov, prometnih in vozniških dovoljenj, pa tudi na področju prostora, kot je izdaja gradbenih in uporabnih dovoljenj, če so ta v postopku izdajanja.

Kako nizka so plačila državnih uradnikov, pove podatek, da referent na okencu s srednješolsko izobrazbo prejme zgolj minimalno plačo, univerzitetni diplomirani pravnici pa so za delo na ljubljanski upravni enoti ponudili plačilo 1400 evrov bruto. Da se nerešeni postopki samo še kopičijo, je potrdil tudi eden izmed zaposlenih, ki je povedal, da dovoljenja za prireditve v Ljubljani poknjižijo šele deset dni po tem, ko se je prireditev že končala.

»Od ministrstva za finance pričakujem, da bodo jasno povedali, kolikšna je masa plač, da bomo sploh vedeli, o kakšnih številkah se pogovarjamo. Ker niti ne vemo, o kolikšnem povišanju plač se lahko sindikati tudi pogovarjajo,« pravi eden od 280 zaposlenih na največji upravni enoti v državi. Na ministrstvu za javno upravo so za letos sicer obljubili kvoto dodatnih 50 zaposlitev na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji. To pomeni manj kot enega zaposlenega na upravno enoto, kar je absolutno premalo, so poudarili sindikalisti.

Prazne upravne enote

Ker smo mediji obširno poročali o napovedani prvi množični stavki državnih uradnikov v samostojni državi, so očitno državljani to sprejeli, saj danes na upravni enoti v Ljubljani ni bilo strank. Tudi najbolj obremenjeni oddelek na UE Ljubljana, to je oddelek za tujce na Tobačni 5, je bil danes zaprt oziroma tam ni bilo strank. »Tistim, ki so prišli, pa smo prijazno pojasnili, da stavkamo. In so to sprejeli z razumevanjem,« nam je povedal eden od stavkajočih uradnikov na ljubljanski upravni enoti. Sindikati so se s predstavniki resornega ministrstva in vlade še vedno pripravljeni pogajati. Toda če se jim ne bo uspelo o ničemer dogovoriti, bodo stavko še zaostrili in začeli z belo stavko. To pa pomeni, da bodo v uradnih postopkih zaposleni dosledno spoštovali zakonska določila, s čimer se bo le še povečalo število nerešenih zadev.