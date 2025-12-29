  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Če politika izvede nujne reforme, tvega poraz na volitvah

    Slovenija je javnofinančno še vedno v dobrem položaju, a hodimo nevarno po robu, opozarjata ugledna ekonomista.
    Z ekonomistoma dr. Mojmirjem Mrakom in dr. Petrom Wostnerjem smo razpravljali o ekonomski in javnofinančni kondiciji Slovenije pred parlamentarnimi volitvami. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Z ekonomistoma dr. Mojmirjem Mrakom in dr. Petrom Wostnerjem smo razpravljali o ekonomski in javnofinančni kondiciji Slovenije pred parlamentarnimi volitvami. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    29. 12. 2025 | 05:00
    15:00
    A+A-

    Z ekonomistoma dr. Mojmirjem Mrakom z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Petrom Wostnerjem z Urada RS za makroekonomske analize in razvoj smo osvetlili, kakšna je ekonomska slika Slovenije pred parlamentarnimi volitvami.

    »Če primerjalno gledamo dostopnost zdravstva, šolstva, tudi stanovanj, imamo sicer težave, a z globalnega vidika smo še vedno na zelo pozitivni strani. Po kazalnikih blaginje smo tretji v Evropi. Krasno. Vendar obstaja tveganje, da nas ravno ta kakovost življenja zaziba v napačne odločitve,« opozarja Wostner.

    »Slovenija nikakor ni v slabem javnofinančnem položaju. Kratkoročno je stanje precej solidno, če bo vse šlo tako, kot je načrtovano. Če pa se bodo pojavili resnejši problemi, recimo zaradi geopolitičnih razmer, pa se lahko zelo hitro znajdemo v javnofinančnih problemih,« pa svari Mojmir Mrak. Če bi politiki priporočila Umarja ali pa gospodarskih združenj sprejeli resno in bi jih izvedli, se bojim, da je njihova ocena, da bodo volitve izgubili.

    Mrak v kontekstu EU omeni tudi vprašanje produktivnosti in napovedana velika vlaganja v obrambo. »Če EU ne bo uspelo povečati produktivnosti, potem se bo precej težje ukvarjala s problemom varnosti. Če ne bo več javnofinančnih prihodkov, potem bo zelo težko financirati več varnosti in hkrati zagotavljati približno enak obseg sredstev za naše tradicionalne stvari, povezane z evropskim načinom življenja,« pravi.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Biščak: Robert Golob je trenutno edini, ki lahko prepreči Janševo vlado

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Leva sredina pri varnostni temi jemlje municijo desnici

    Leva sredina želi stopiti iz ustaljenih ideoloških smernic. Šutarjev zakon je prelomna točka pri velikih temah.
    Uroš Esih 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Prebilič bo glede Goloba počakal, da KPK opravi svoje delo

    Stranka Prerod Vladimirja Prebiliča in Demokrati Anžeta Logarja utegnejo biti pomembni, če ne celo ključni pri sestavljanju naslednje vlade.
    Uroš Esih 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velika tekmica Nike Prevc bo presenetljivo končala kariero

    Nemška skakalna zvezdnica je dan pred začetkom novoletne turneje naznanila, da bo po koncu sezone sklenila športno pot.
    27. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Mojmir Mrakpeter wostnerPodkast Moč politikeEkonomijajavne finance

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kranjska Gora je moje najljubše prizorišče zime

    Ana Bucik Jogan se veseli nastopa na edini tekmi svetovnega pokala za alpske smučarke pri nas kot tudi februarskega olimpijskega izziva v sosednji Italiji.
    Siniša Uroševič 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo je vrgel smrdljivca?!

    Na spored prihaja nova domača mladinska serija, ki jo je ustvaril Rok Bohinc.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Skok v prihodnost

    Nikdar torej ne smemo pozabiti, da v prihodnost res ne vidi nihče.
    Jure Stojan 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Uporaba umetne inteligence v podjetjih ogroža svobodo

    Umetna inteligenca postavlja liberalne demokracije pred eksistencialno vprašanje.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Z bolnikom se skoraj nihče zares ne ukvarja

    Potrebujemo celovit sistem, ki zna prepoznati težavo, ukrepati ter za vsakega državljana narediti tisto, kar je treba, in takrat, ko je treba.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Skok v prihodnost

    Nikdar torej ne smemo pozabiti, da v prihodnost res ne vidi nihče.
    Jure Stojan 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Uporaba umetne inteligence v podjetjih ogroža svobodo

    Umetna inteligenca postavlja liberalne demokracije pred eksistencialno vprašanje.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Z bolnikom se skoraj nihče zares ne ukvarja

    Potrebujemo celovit sistem, ki zna prepoznati težavo, ukrepati ter za vsakega državljana narediti tisto, kar je treba, in takrat, ko je treba.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo