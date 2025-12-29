Če politika izvede nujne reforme, tvega poraz na volitvah

Z ekonomistoma dr. Mojmirjem Mrakom z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Petrom Wostnerjem z Urada RS za makroekonomske analize in razvoj smo osvetlili, kakšna je ekonomska slika Slovenije pred parlamentarnimi volitvami.

»Če primerjalno gledamo dostopnost zdravstva, šolstva, tudi stanovanj, imamo sicer težave, a z globalnega vidika smo še vedno na zelo pozitivni strani. Po kazalnikih blaginje smo tretji v Evropi. Krasno. Vendar obstaja tveganje, da nas ravno ta kakovost življenja zaziba v napačne odločitve,« opozarja Wostner.

»Slovenija nikakor ni v slabem javnofinančnem položaju. Kratkoročno je stanje precej solidno, če bo vse šlo tako, kot je načrtovano. Če pa se bodo pojavili resnejši problemi, recimo zaradi geopolitičnih razmer, pa se lahko zelo hitro znajdemo v javnofinančnih problemih,« pa svari Mojmir Mrak. Če bi politiki priporočila Umarja ali pa gospodarskih združenj sprejeli resno in bi jih izvedli, se bojim, da je njihova ocena, da bodo volitve izgubili.

Mrak v kontekstu EU omeni tudi vprašanje produktivnosti in napovedana velika vlaganja v obrambo. »Če EU ne bo uspelo povečati produktivnosti, potem se bo precej težje ukvarjala s problemom varnosti. Če ne bo več javnofinančnih prihodkov, potem bo zelo težko financirati več varnosti in hkrati zagotavljati približno enak obseg sredstev za naše tradicionalne stvari, povezane z evropskim načinom življenja,« pravi.