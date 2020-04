FOTO:Če postavljaš pravila, jih postavljaj drugim

Krizna distanca med Borutom Pahorjem in Matejem Toninom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Za komentarje smo prosili kabinet predsednika in vlade ter omenjena ministrstva, odgovore čakamo. Notranje ministrstvo smo vprašali, ali bodo sledili ukrepi. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin, ki je začel veljati 30. marca, dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ter tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog le ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Od uvedbe kriznih ukrepov mineva mesec dni

Matej Tonin in Aleš Hojs. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Pahor z Andrejem Kavškom, županom Črnomlja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Za maske je bilo sicer poskrbljeno. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nespoštovanje distance ob zavzemanju za izredna pooblastila vojski na meji ob Kolpi predsednika republike, ministrov za notranje zadeve in obramboter, ob tem podobno nespoštovanje distance na posnetkih s kmetijsko ministricona terenu. Ali pa stiskanje ob predlogu zastave, ki naj bi heraldično simbolizirala ravno boj proti pandemiji in ga podpira nacionalno zunanje ministrstvo.Običajnim državljanom pristojni sleherni dan sporočajo, da je za omejitev epidemije ravno socialna distanca izredno pomembna. Včerajšnje fotografije, nasprotno, odražajo, da imajo sami ob učenju tega osnovnega načela težave.Danes sicer mineva mesec dni, odkar smo v Sloveniji zaprli šole in vrtce, ustavili javni promet in začeli živeti zelo drugače. Medtem so se omejitve javnega življenja spreminjale, obveljala je tudi prepoved prehajanja med občinami.Ustavno sodišče bo prav danes obravnavalo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja zunaj občin bivanja.Vlada je sicer včeraj »pravila igre« že nekoliko spremenila. Sprejela je odlok, s katerim dopušča nekatere športe v domači občini ter vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine. Danes utegne odločati še o sprostitvi nekaterih drugih ukrepov, je pa to odvisno od novih podatkov o okuženih s koronavirusom.