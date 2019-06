FOTO:Premier Šarec: Erjavec bo moral pojasniti zadeve

45

poslanskih glasov podpore interpelaciji bi lahko zbrali SDS, NSi, SNS in Levica

Kaj mu očitajo tokrat

Kaj je storil za bolj zanimiv vojaški poklic

V odgovoru na interpelacijo minister Karl Erjavec omenja zvišanje šipendij za dijake in študente, ki jih zanima vojaški poklic, in tudi, da so na medresorski ravni že usklajene rešitve za prehod vojakov po dopolnjenem 45. letu v druge dele državne uprave (policija, pravosodje ...). Vse potrebne spremembe zakonodaje že pripravljajo. Vlada je včeraj odgovorila tudi na poslansko vprašanje v zvezi s tem. Zastavil ga je prvak SNS Zmago Jelinčič, ki predlaga, da se vojakom, ki dopolnijo 45 let, ponudi ustrezno delovno mesto znotraj javnega sektorja ter da na novo delovno mesto prenesejo vse že dosežene plačne razrede. Vlada je v odgovoru zapisala, da pristojna ministrstva še iščejo boljše rešitve glede odpravnin in da se se usklajujejo postopki za prehod vojakov v policijo in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij.

Žan Mahnič, SDS

Žan Mahnič, podpredsednik Knovsa:

"Miha Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice in ni odgovoren za nočno streljanje na Počku."

Karl Erjavec

Karl Erjavec, obrambni minister:

"Pri zaslišanju Mihe Škerbinca na Knovsu gre za še eno zadevo, ki kaže na zlorabo komisije v politične namene."

Alenka Ermenc,generalmajorka in načelnica

Interpelacija uspe, če najmanj 46 poslancev izreče nezaupnico ministru.

Podprle jo bodo SDS, NSi in SNS, Levica še molči.

Minister za obrambo znova očita zlorabo Knovsa v politične namene.

Marjan Šarec je danes odgovarjal na vprašanja novinarjev po včerajšnjem zaslišanju brigadirja Škerbinca na seji Knovs. "Karl Erjavec in ministrstvo za obrambo bosta morala zadeve pojasniti," je na vprašanje ali ministra (še) podpira odgovoril premier. O interpelaciji bo odločil državni zbor, je dodal. Celotno zadevo pa sicer Šarec sicer težko komentira, ker ga ni bilo zraven, je pa bral poročili, "ki sta bili dani s strani vojaško-obveščevalne službe". Knovs je sicer po njegovih besedah tudi politično telo, "njegova vloga je preiskovalna, a je tanka meja med pooblastili in prekoračitvijo pooblastil", je še dejal.Interpelacijo proti ministru za obrambo je vložila SDS, podprla jo bo tudi SNS, napoveduje njen prvak. Predlagatelji lahko računajo tudi na podporo NSi. V Levici, ki je trenutno nezadovoljna zaradi velikih razhajanj z vlado zaradi odločitve o prenosu nepremičnin s slabe banke (DUTB) na republiški stanovanjski sklad, pa bodo svojo odločitev o glasovanju sporočili prihodnji teden.Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev, torej najmanj 46, izreče nezaupnico posameznemu ministru, državni zbor ministra razreši. Teoretično bi bil torej lahko položaj sedanjega ministra za obrambo v nevarnosti. Omenjene štiri stranke bi namreč lahko zbrale 45 glasov in če bi predlagatelj morda prepričal še enega od dveh poslancev narodnosti, bi bila interpelacija izglasovana. Da se lahko SDS in Levica pri nekaterih temah poenotita , je pokazalo že nedavno glasovanje na odboru za obrambo, ko je opozicija s podporo Levice ustavila postopek sprejemanja strategije nacionalne varnosti. Čeprav zdaj v političnih kuloarjih prevladuje ocena, da interpelacije protiv Levici na koncu ne bodo podprli.Aktualna interpelacija proti obrambnemu ministru sicer ni prva, ki ga je doletela. Januarja 2016 jo je namreč preživel že v funkciji ministra za zunanje zadeve, SDS in NSi pa sta mu tedaj očitala zgrešeno zunanjo politiko.Predvidoma prihodnji petek bodo v državnem zboru obravnavali interpelacijo, ki je Karla Erjavca tokrat doletela zaradi očitkov o zlorabi obveščevalno varnostne službe pri razrešitvi brigadirja. Predlagatelji mu očitajo med drugim tudi, da je prišlo pri tem do kršitev zakonodaje ter da je glede nočnega stretljanja na Počku zavajal in lagal. Minister v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrača.Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je včeraj za zaprtimi vrati zaslišala nekdanjega poveljnika poveljstva sil Miho Škerbinca. Kot je v izjavi za medije po seji povedal podpredsednik komisije(SDS), njegovo pričanje in tudi dokumentacija, ki jo je posredoval brigadir, postavljata ministra za obrambo na laž.Zaslišanje je po besedah Mahniča pokazalo, da Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Slovenske vojskein da tudi ni odgovoren za nočno streljanje na vadišču na Počku. To naj bi dokazoval tudi dokument, ki ga je predal komisiji.Škerbinc je pred komisijo med drugim pojasnil, da v vojski obstaja skupina »neformalnih informatorjev«, ki je zadolžena za ovaduštvo oziroma za to, da med pripadniki širi razne govorice, tudi izmišljene. Tako so se pojavile tudi govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica generalštaba zamenjana. Tudi na postroju Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve in ima za to tudi dvesto prič. Dopušča pa seveda tudi možnost, da je njegov govor kdo v postroju razumel napačno.Za zaslišanja, ki so ga na poveljstvu sil opravili pripadniki obveščevalno varnostne službe obrambnega ministrstva, je Škerbinc ocenil, da so bila nenavadna, vprašanja pa sugestivna. Prav tako njega ni nihče neposredno vprašal, ali je neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Brigadirja ne moti to, da je bil razrešen, pač pa način, na katerega so to storili. Bil da je »nečloveški«. Včerajšnje dogajanje na Knovs je Karl Erjavec ocenil s komentarjem, da gre za dogajanje,ki je predvsem v službi interpelacije. Svojo funkcijo, trdi v odgovoru na interpelacijo, pa opravlja vestno in požrtvovalno.