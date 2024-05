Če se odrasli ne odzovejo, jim mladi ne zaupajo več

V nadaljevanju preberite:

Kakšno sporočilo daje družba mladim o prioritetah in vrednotah, če je prvo vprašanje sedmošolki, za katero je vrstnik tekel z nožem v roki, ali se je dogajalo na šolskem igrišču ali na drugi strani ograje? Ker je od tega odvisno, kdo in kako bo ukrepal, ne od samega dejanja in njegovih posledic.

Neustrezni odzivi odraslih na medvrstniško nasilje, njegovo nezadostno prepoznavanje in pogosto tudi neobravnavanje vodijo do tega, da mladi odraslim glede tovrstnega nasilja ne zaupajo. O njem tudi nimamo ustreznih empiričnih raziskav, svarijo strokovnjaki.