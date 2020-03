Če se ustavi uvoz iz Italije, se bodo police z zelenjavo izpraznile

FOTO: Infografika Delo

Aleš Kuhar: logistični tokovi se znajo zatakniti

Nevzdržne razmere zaposlenih v tovornem prometu

V sekciji za promet pri Obrtni zbornici Slovenije opozarjajo, da mnogi vozniki tovornjakov »za zaščito gospodarskih interesov države in delodajalcev« še vedno vozijo v Italijo in iz nje. »Pri tem ponekod niso zagotovoljeni niti najnujnejši varnostni ukrepi, vozniki pa tudi nimajo možnosti samoizolacije, odmore in počitke opravljajo na avtocestnih postajališčih,« poroča STA.

Prepričani so, da so vsi ukrepi, ki so jih oblasti sprejele za preprečevanje širjenja koronavirusa, neučinkoviti, »dokler nikakršne tovrstne omejitve ne veljajo za zaposlene v tovornem prometu«.

Tovorni promet v Italijo po besedah predsednika sekcije Petra Piška načeloma poteka nemoteno, a je težko najti voznike, ki bi bili pripravljeni peljati tja. Vozniki dajejo celo odpovedi. »Saj je sicer razumljivo, da nočejo iti. Tudi jaz ne bi šel. Trenutno me ne bi prepričali, da peljem v Milano,« je poudaril.

Ob tem je opozoril na prekinitev dobave sveže hrane, do katere bi lahko prišlo v naslednjih dneh. »Slovenija je lahko že jutri prazna, saj nismo samooskrbna država. Ne gre pozabiti, da pomemben del zelenjave na police slovenskih trgovin pride iz Italije.«

Mercator in Hofer: dobava (za zdaj) nemotena

V trgovinah pogosteje razkužujejo

Mercator s porastom spletne prodaje



Meja med Italijo in Slovenijo se je za potniški promet zaradi zamejitve širjenja novega koronavirusa tako rekoč zaprla, tovorni promet pa naj bi potekal nemoteno. A to se lahko hitro spremeni. Tako še ni jasno, kaj pomeni napoved premierja v odstopu Marjana Šarca, da bo policija na meji z Italijo začela obračati tovorna vozila.Če bi se ustavil tovorni promet z Italijo – prevozniki že zdaj težko najdejo voznike, ki so pripravljeni peljati tja –, bi to hudo udarilo preskrbo s hrano v Sloveniji, zlasti s svežo zelenjavo. Pri »zelenih vitaminih« smo močno odvisni od naše zahodne sosede.Iz Italije uvozimo ves radič uvozimo in 93 odstotkov vse pakirane zelenjave. Pa 92 odstotkov špinače, 87 odstotkov zelene, 83 odstotkov sveže glavnate in 77 odstotkov druge solate, 65 odstotkov jajčevcev in enak odstotek svežega fižola, 63 odstotkov svežega grozdja, 61 odstotkov kivija, 57 odstotkov cvetače in brokolija, 55 odstotkov vseh klementin in polovico vseh buč, kažejo podatki za leto 2019.Visoki so tudi deleži uvoza pri nekaterih drugih kategorijah živil. Pri škrobu smo kar 96-odstotno odvisni od Italije, pri rižu 88-odstotno in pri praženi kavi – s kofeinom in brez – 54-odstotno.Italija je naš tretji največji uvozni trg, iz nje prihajata dve tretjini najbolj prodajanih artiklov pri nas, poudarja agrarni ekonomist. Naša odvisnost od nje je odsev tega, da nekatere hrane, zlasti sezonskih zelenjadnic in sadja, sami ne moremo ali ne znamo pridelati. Država pa ni le velika proizvajalka sadja in zelenjave, temveč prek tamkajšnjih borz veletržnic poteka tudi logistika teh proizvodov iz ostalih regij, denimo severne Francije. »Po naravi nisem paničen«, a zaradi epidemije koronavirusa v Italiji »se znajo logistični tokovi zatakniti«, pravi Kuhar.Glede dobave drugih živilskih izdelkov, ki jih Italija proizvede veliko (meso in mesni izdelki, pekovski izdelki, testenine, siri, piškoti, kava, toasti, voda v plastenkah, kava …), Kuhar ne napoveduje težav, saj je logistika bolj fleksibilna, zaloge pa so večje.V trgovskih verigah Mercator in Hofer pravijo, da je dobava blaga iz Italije nemotena, a dodajajo, da se razmere zelo hitro spreminjajo. V Mercatorju so od dobaviteljev zelenjave iz Italije, ki prihajajo zlasti z juga države, dobili zagotovilo, da upoštevajo vse zaščitne ukrepe, prav tako jim zagotavljajo, da ukrepe upošteva prevoznik blaga, ki je zunanji pogodbenik.Za sveže sadje in zelenjavo, zlasti solatnice, so v zimskem obdobju glavni oskrbni viri Slovenije sosednje in sredozemske države. Izpada uvoza iz njih ni mogoče nadomestiti iz bolj oddaljenih držav, pravijo v Mercatorju. Od slovenskih pridelovalcev odkupujejo, kolikor je mogoče, a trenutno jim ti ne morejo ponuditi nobene zelenjave, saj še nič ne raste. Prva slovenska solata na trg pride šele sredi aprila. Rastna sezona v Sloveniji pa je zaradi pomanjkanja rastlinjakov pozna in kratka.V Hoferju iz Italije ponujajo predvsem testenine, riž in »zelo omejen obseg sadja in zelenjave«, trenutno še ne ne iščejo drugih dobavnih virov. Kupci zadnje tedne pogosteje posegajo po osnovnih živilih, živilih z daljšim rokom trajanja ter higienskih pripomočkih, prodaja se je povečala tudi v krajih ob meji z Italijo in v večjih krajih, opažajo.V Hoferju so uvedli dodatne preventivne ukrepe pri dobavi izdelkov v logistični center v Lukovici in v vseh trgovinah. Površine, ki se jih kupci dotikajo pogosteje (vključno z ročaji vrat, področjem blagajne, oddelkom pekarne, zlagalnimi policami) razkužujejo vsakih nekaj ur. Ročaje nakupovalnih vozičkov in košar razkužujejo vsakodnevno. »V kratkem bodo v trgovinah na voljo tudi postaje za razkuževanje rok, medtem pa si lahko kupci roke razkužijo ob blagajni, kjer imajo zaposleni ustrezna razkužila,« so zapisali.Za zaposlene v trgovinah so uvedli prepoved potovanj, na delovnem mestu imajo na voljo razkužila na ključnih točkah, vsi so dobili tudi navodila o splošnih preventivnih ukrepih, med katerimi je najpomembnejši skrb za splošno higieno (kašlja, umivanje rok, ohranjanje medosebne razdalje …).V Mercatorjevih trgovinah sledijo priporočilom strokovnih služb. Pozivajo predvsem k upoštevanju dobre higienske prakse. Kupcem so ponudili rokavice za enkratno uporabo, redno razkužujejo površine, tudi blagajniške trakove ter ročaje košaric in vozičkov.Nakupovanja na zalogo, ko so mu bili v svojih trgovinah na zahodu države priča konec prejšnjega meseca ob začetku izbruha novega koronavirusa, v Mercatorju ne opažajo, povečalo pa se je število spletnih naročil, predvsem v Ljubljani.