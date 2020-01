FOTO:»Če smo v Sloveniji, potem moramo znati slovensko«

Selitev na drugi konec sveta nikoli ni preprosta, toda v štiričlanski družini Hočevar upajo, da je najhujše za njimi. »Karkoli se bo zdaj zgodilo, bo boljše od tega, kar smo imeli v Venezueli,« je rekel 34-letni Andrés Hočevar. Z njim so prispele še sestra Daniela (26 let), žena Amal (34 let) in hči Sofia (5 let). Slovenski priimek imajo po dedku; v Venezuelo je prišel leta 1950, se poročil in si tam ustvaril življenje. »Sedemdeset let pozneje se vračamo mi,« pravi Andrés. »Smo iz Méride, kjer so prav tako hribi, ampak ko v Venezueli govorimo o mrazu, to pomeni petnajst ali sedemnajst stopinj,« se je nasmehnila ...