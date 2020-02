Če so slabe kakovosti, lahko tudi škodijo

Pri starejših so potrebe po energiji zmanjšane, zato je še toliko bolj pomembna pestra prehrana.

Prehranska dopolnila so v posameznih primerih lahko koristna kot vir hranil, če teh ne zaužijemo dovolj s hrano.

Dolgotrajno jemanje velikih odmerkov vitaminov in mineralov lahko poruši ravnovesje v organizmu.



Ključna prehrana in zdrav življenjski slog

77

odstotkov ljudi uživa prehranska dopolnila zaradi zmanjšane odpornosti



Ne zdravijo bolezni

»Za uživanje prehranskih dopolnil se je treba odločiti po tehtnem premisleku ali posvetu z zdravnikom, ne na podlagi komercialnih oglasov in dvomljivih obljub.«



Škodljive »lahkotne« zdravstvene trditve

Zmotno prepričanje

Splošno prepričanje, da so ti izdelki povsem neškodljivi, je torej zmotno. Na NIJZ spremljajo neželene dogodke, povezane s prehranskimi dopolnili, obogatenimi živili in novimi živili, prek povezave Splošno prepričanje, da so ti izdelki povsem neškodljivi, je torej zmotno. Na NIJZ spremljajo neželene dogodke, povezane s prehranskimi dopolnili, obogatenimi živili in novimi živili, prek povezave Nutrivigilanca ter ozaveščajo porabnike. Ljudi, ki izkusijo škodljive učinke, pozivajo, da o njih poročajo prek spletnega obrazca, po telefonu ali elektronski pošti. Tu lahko najdete tudi več informacij ter pogostih vprašanj in odgovorov o prehranskih dopolnilih.



Temeljno priporočilo za zdravo prehrano je, da jejmo pestro in uravnoteženo. Foto Oste Bakal



Kupujte od znanih proizvajalcev

50

odstotkom uporabnikov so trditve na embalaži o sestavi in njihovih učinkih vedno razumljive



Pasti spletnega nakupovanja

Še posebno pozimi, ko so virusna obolenja na vrhuncu, velikokrat posežemo po prehranskih dopolnilih, da bi okrepili imunski sistem. Pogosto vprašanje pri tem pa je, ali je njihovo jemanje bolj modna muha ali imajo zares koristne učinke za zdravje, še posebno pri starejših Prehranska dopolnila so zelo široka skupina živil, ki poleg vitaminov in mineralov, esencialnih maščobnih kislin, aminokislin in drugih hranil vsebujejo še snovi, za katere bi težko rekli, da so namenjene dopolnjevanju prehrane – to so na primer ekstrakti zdravilnih rastlin – pač pa imajo nekatere fiziološke učinke na naš organizem, pravi dr. Urška Blaznik z nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ ).Opozarja pa, da so koristi uživanja prehranskih dopolnil za zdaj ugotovljene samo na področju hranil, torej vitaminov, mineralov, elementov v sledovih, esencialnih maščobnih kislin in vlaknin, vendar le v primeru, da teh zares primanjkuje v naši prehrani. Šele kadar je vnos hranil zmanjšan, če se človek denimo izogiba določenim kategorijam živil ali pa je zaradi kroničnih in drugih bolezni motena absorpcija hrane, so za dopolnjevanje prehrane lahko koristna tudi prehranska dopolnila: »Za nekatera prehranska dopolnila pa moramo žal reči, da so pogosto modna muha. Spomnimo se čakalnih vrst za maco, 'čudežno rastlino iz Peruja', pa navedb o cimetu, kurkumi in podobnih sestavinah,« navaja Blaznikova.Poudarja, da sta prehrana in zdrav življenjski slog najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na naše zdravje. Še vedno je temeljno priporočilo, da poskrbimo za pestro in uravnoteženo prehrano. To pomeni tudi, da količino in vrsto hrane prilagodimo svojemu življenjskemu slogu in telesni dejavnosti. Pri starejših so potrebe po energiji zmanjšane, zato je toliko bolj pomembno, da s pestro prehrano zaužijejo vsa potrebna hranila.Ima jemanje prehranskih dopolnil več prednosti ali slabosti oziroma kdaj so koristna in kdaj škodljiva? Sogovornica ugotavlja, da so obogatena živila in prehranska dopolnila v posameznih primerih lahko koristna kot vir enega ali več hranil, če teh ne zaužijemo dovolj s hrano ali če so še posebej pomembna za določeno skupino prebivalcev. Tako na primer ameriški inštitut za raziskave raka celo priporoča, da naj za preventivo pred rakom ne uporabljamo prehranskih dopolnil, pač pa zagotavljamo zadosten vnos hranil zgolj s hrano.Na kaj moramo biti pozorni pri jemanju prehranskih dopolnil, še posebno starejši? Prvo pravilo je, da se zanje odločimo po tehtnem premisleku ali posvetu z zdravnikom, ne pa na podlagi komercialnih oglasov in dvomljivih obljub. Na embalaži prehranskih dopolnil, ne pa tudi na spremnih listih, v oglasih ali na spletnih straneh, piše, da gre za prehransko dopolnilo. To pa pomeni, da porabniki ne smejo pričakovati, da bo tak izdelek zdravil bolezni ali omilil simptome. Prav tako tak izdelek ne »izboljšuje počutja«, ne »dviga življenjske energije« in ne »skrbi za vaše zdravje« ali vas »razstruplja«, opozarja Blaznikova.Zaradi več razlogov prehranska dopolnila lahko tudi škodijo, svari sogovornica. Lahko so slabe kakovosti, pri čemer je vsebnost neke snovi večja, kot je navedeno v deklaraciji, ali pa je sploh ne vsebujejo. Lahko imajo nevarne primesi, slabe sestavine, vsebujejo poživila, toksine, strupene elemente, kar je pogosto pri ajurvedskih izdelkih. Nedokazane zdravstvene trditve na prehranskem dopolnilu lahko človeka odvrnejo od tega, da bi obiskal zdravnika in se učinkovito zdravil, ali pa celo opusti predpisano zdravljenje in ga zamenja s prehranskim dopolnilom, kjer zdravljenja ni pričakovati.Vse navedeno utegne biti razlog, da se zdravstveno stanje poslabša. Poleg tega nedokazane, »lahkotne« zdravstvene trditve pri kom vzbujajo vtis, da je uživanje prehranskih dopolnil edini pravi način prehranjevanja in bližnjica do zdravja, kar ne drži. Nenazadnje pa dolgotrajno uživanje prehranskih dopolnil z velikimi odmerki vitaminov in mineralov ali snovi, ki imajo fiziološke učinke, lahko poruši ravnotežje v organizmu in na dolgi rok deluje škodljivo.Na trgu je veliko ponudnikov najrazličnejših prehranskih dopolnil. Kako naj se zavarujemo pred zapravljanjem denarja za nekakovostne izdelke? »Kljub številnim primerom izdelkov zares dvomljive kakovosti menimo, da je prehransko dopolnilo odgovornega proizvajalca lahko kakovostno. Večja verjetnost je, da kakovostne izdelke najdete v lekarni kot pa v spletni prodaji. Če jih kupujete v živilskih trgovinah, prehranska dopolnila so namreč živila, pa naj bodo to izdelki proizvajalcev, ki jih poznate in jim zaupate,« svetuje Blaznikova.Dodaja, da so prehranska dopolnila v EU živila in zanje velja živilska zakonodaja, ki je stroga in velja na celotnem evropskem območju. Samo specifične zahteve glede prehranskih dopolnil, kot sta sestava in delno označevanje, niso usklajene in jih ureja direktiva, ki jo države članice uresničujejo prek nacionalne zakonodaje. Zato pa ima spletno nakupovanje, ki narašča, nekatere pasti, opozarja sogovornica.Po spletu lahko kupite izdelke, ki sploh ne sodijo v kategorijo prehranskih dopolnil v Evropski uniji. V ZDA izdelki, označeni kot food supplements, dietary supplements ali nutrition supplements, niso nujno prehranska dopolnila, ki imajo status živil tudi v EU. Vsebujejo lahko nedovoljene snovi, tudi poživila ali aktivne snovi, ki jih v EU tržijo kot zdravila.Primer takšnih tveganih nakupov so še posebno izdelki, ki sodijo med športno prehrano, pravi dr. Urška Blaznik: »Po spletu lahko kupite izdelke, ki so pomanjkljivo označeni, brez proizvajalca, predpisanih odmerkov in brez seznama sestavin. Tako sploh ne veste, kaj uživate, gre samo za oglaševalske prazne obljube. Na koncu pa ni odgovorne osebe, ostanejo samo prazni poštni predali.«