    Slovenija

    Če sodelavke prepustijo »šakalom«, s tem utišajo še druge

    Pred nasiljem in nadlegovanjem na delovnem mestu niso imune niti novinarke in druge medijske delavke, kaže raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 600 žensk.
    FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    FOTO: Matej Družnik
    Anja Intihar
    25. 11. 2025 | 14:00
    25. 11. 2025 | 14:11
    6:31
    A+A-

    Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Dom je še vedno nevaren kraj za številne ženske po svetu, opozarjajo pri Združenih narodih, vendar so mnoge ogrožene tudi na delovnih mestih.

    Pred nasiljem in nadlegovanjem na delovnem mestu niso imune niti novinarke in druge medijske delavke, kaže raziskava, ki so jo opravili na Mirovnem inštitutu skupaj z Društvom novinarjev Slovenije. V njej je sodelovalo več kot 600 medijskih delavk iz štirih držav. 

    Nadlegovanje novinark in nasilje nad njimi ter drugimi medijskimi delavkami sta sistemski problem, ki zahteva skupen odziv medijev, institucij in družbe, opozarjajo na Društvu novinarjev Slovenije in na Mirovnem inštitutu. 

    image_alt
    Psevdoznanost in populizem vdirata tudi na področje zaščite žensk in otrok

    To so pokazali tudi rezultati raziskave Ženske v medijih: Ustavimo nadlegovanje na delovnem mestu. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 115 novinark, starih med 38 in 57 let; od tega jih dobra polovica prihaja iz javnih medijev, pretežno radia in televizije. 

    Kar 86 odstotkov jih je že doživelo seksistične ali ponižujoče komentarje. Najpogosteje so prišli od nadrejenih ali iz javnosti – predvsem prek družbenih omrežij. Tudi pri Združenih narodih so ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami posebej opozorili na nasilje na spletu.

    Tretjina novinark, ki so sodelovale v raziskavi, je poročala o fizičnem spolnem nadlegovanju, in sicer v obliki neprimernega in nezaželenega dotikanja nekaterih novinarskih kolegov oziroma sodelavcev. Kot je pojasnila Tjaša Turnšek z Mirovnega inštituta, večina primerov ostane neprijavljenih. Razlogi, da novinarke nadlegovanja ne prijavljajo, so podobni kot pri drugih žrtvah nasilja in nadlegovanja.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Udeleženke v raziskavi so izpostavile predvsem to, da ne zaupajo v učinkovitost in nepristranskost postopkov, njihove dolgotrajnosti in strahu pred posledicami – dodatnim šikaniranjem, diskreditacijo ali poklicnimi sankcijami.

    »Razlogi za neprijavo so zagotovo strah pred tem, da ti ne bodo verjeli, dvom nadrejenih, neučinkovitost sistema zaščite. Saj poznamo zgodbe iz javnosti, da je sistem neučinkovit. Tudi strah pred maščevanjem, ker to so osebe, ki so na poziciji moči, strah pred odpovedjo delovnega razmerja, pred šikaniranjem, pred onemogočanjem napredovanja,« je v raziskavi povedala ena od novinark. 44 odstotkov žrtev ni podalo prijave niti nadrejenim niti policiji. Stopnja prijav je nizka v vseh kategorijah, dodatno pa močno upade, ko so napadi bolj spolno zaznamovani ter osebno stigmatizirajoči.

    Rezultati raziskave za Slovenijo so pokazali tudi, da je 31 odstotkov novinark doživelo vsaj eno obliko fizične grožnje ali napada; najpogosteje je šlo za grožnje s fizičnim napadom in grožnje s smrtjo. Kot je še pojasnila Tjaša Turnšek, k neprijavljanju nadlegovanja in nasilja prispeva tudi razširjeno prepričanje, da »so tovrstna ravnanja ’del vsakdana’ v medijih in da jih je najbolje prezreti«.

    Več kot 60 odstotkov novinark je poročalo, da njihova medijska hiša nima učinkovitih preventivnih mehanizmov ali jasnih pravil za zaščito zaposlenih.

    image_alt
    Petim žrtvam femicida upanje ne pomaga prav veliko

    »Mehanizmi so smešni in v majhni družbi, kot je slovenska, povsem nefunkcionalni. Da bodo sodelavci prijavljali sodelavce, da jih bodo vzeli na piko in bodo imeli do konca kariere težave? Da bodo novinarji, zlasti danes mladi, vlagali tožbe zoper svinjalce, da bodo nato vrsto let zabili na sodišču, ves čas pa jih bodo zaradi postopka napadali in svinjali? Dalje, področna zakonodaja (s poudarkom na 297. členu KZ) je povsem neuporabna, še zlasti za novinarje. Edini mehanizem, ki ga novinarji v Sloveniji danes zares imamo, je tišina. Lahko smo tiho in stiskamo zobe, medtem ko čakamo, da mine. Država, pristojne institucije so novinarje že zdavnaj pustile na cedilu,« je izpostavila svojo izkušnjo še ena od anketirank.

    V raziskavi so pregledali zakonodajo in prakse ter opravili polstrukturirane intervjuje s strokovnjaki, pa tudi poglobljene intervjuje z novinarkami, ki so doživele nadlegovanje in napade. Spletni vprašalnik so izpolnjevale novinarke in druge medijske delavke v štirih državah – poleg Slovenije še v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Raziskovalci so poskušali odgovoriti na vprašanja, kako zakonodaja obravnava napade, nadlegovanje in diskriminacijo, kateri so preventivni in korektivni mehanizmi, kako pogosti so napadi in kakšne so značilnosti in posledice (zlasti spolnega) nadlegovanja.

    Ena od anketirank je opisala, kako je sodelavec komentiral njeno oprsje, medtem ko je direktor smeje izjavil, da »nekoč ni bilo nič takega, če si udaril sodelavko po riti«. Druga pa je povedala, da jo je sogovornik potegnil na stran in jo povabil na »dnevni počitek«, češ da to novinarke ves čas iščejo od »slavnih« moških, kot je on.

    Ena od udeleženk je poudarila, da je precej manj možnosti za grožnje, seksistične napade ali psihološki teror, če je vodstvo medijske hiše na strani novinark. Kadar pa te prepustijo »šakalom«, utišajo še druge.

    image_alt
    Istanbulska konvencija je trojanski konj za gibanja proti »teoriji spola«

    Kot ključne pomanjkljivosti so se skozi raziskavo pokazali počasnost postopkov, ki pogosto ne dajo rezultatov, prav tako novinarke ne prejmejo povratnih informacij po tem, ko prijavijo storilca. Mehanizmi zaščite in podpore niso prilagojeni žrtvam, v medijskih hišah ni zaupne poti prijave, storilci zato pogosto ostanejo nekaznovani, žrtve pa ne vidijo smisla, da bi se izpostavljale in morda celo tvegale svojo kariero.

    Primerjalno poročilo za preostale tri države je v pripravi.

    Partnerji zariskave so Zavod Krog (Slovenija), Sindikat novinarjev Hrvaške, SNH (Hrvaška), Zveza Nezavisnost, panoga za kulturo, umetnost in medije (Srbija), Mediacentar Sarajevo (BiH) in Društvo novinarjev Slovenije, DNS (Slovenija) s sofinanciranjem Evropske unije povezali v projekt Ženske v medijih.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Psevdoznanost in populizem vdirata tudi na področje zaščite žensk in otrok

    Zaradi množice informacij in pritiska različnih interesnih skupin je težje razlikovati med preverjenimi znanstvenimi spoznanji in psevdoznanstvenimi teorijami.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Istanbulska konvencija je trojanski konj za gibanja proti »teoriji spola«

    Blodnje o tem, da otrokom spreminjamo spole, so učinkovita strategija, je povedal sociolog Roman Kuhar.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Nasilje nad ženskami

    Petim žrtvam femicida upanje ne pomaga prav veliko

    Ljudje, ki so odšli na ulice v podporo istanbulski konvenciji, vzbujajo upanje, da še znamo prepoznati, za kaj se je vredno boriti.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otroci

    Lani pri nas 103 mladoletne nosečnosti, prakse porodnišnic pa različne

    Po podatkih NIJZ so lani našteli 103 nosečnosti in dovoljene splave pri dekletih, mlajših od 18 let, od tega pet pri mlajših od 15 let.
    Barbara Hočevar, Anja Intihar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni poklicali na zagovor Avstrijce, uradno opozorilo za Tschofeniga

    Branilec velikega kristalnega globusa in zmagovalec sobotne tekme v Lillehammerju je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme.
    Miha Šimnovec 24. 11. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    nasilje nad ženskamispolno nadlegovanjenovinarjinadlegovanjemedijispolno nasiljepravice žensk

