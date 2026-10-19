Če starši ne berejo, težko vzgojijo bralca

Ko otrok težko razume prebrano, se mnogi najprej vprašajo, kje je zatajila šola. Toda temelji pismenosti nastajajo že veliko prej. Psihologinja dr. Urška Fekonja z ljubljanske filozofske fakultete in dr. Dragica Haramija, profesorica na mariborski pedagoški in filozofski fakulteti, poudarjata pomen vsakdanjih izkušenj doma: poslušanja, pripovedovanja in srečevanja s knjigami. Dr. Urška Fekonja pojasnjuje, da se že v obdobju dojenčka razvijata govorna zmožnost in porajajoča se pismenost, ki sta pomembni za poznejše razumevanje prebranega. »Gre za predbralne in predpisalne zmožnosti ter spretnosti, ki se razvijejo pred formalnim branjem in pisanjem in se oblikujejo skozi celotno predšolsko obdobje. Pri tem pa ne gre za to, da bi predšolske otroke načrtno učili brati in pisati, temveč za to, ...