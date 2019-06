Če trojke ne bodo uspešne, na italijanski meji zaostritve

Ljubljana – Od začetka prihodnjega tedna pa do konca septembra bodo slovenski in italijanski policisti v trojkah izvajali skupni »boj proti nezakonitemu priseljevanju«.



Tri mešane patrulje tedensko na slovenski strani in ena na italijanski strani se bodo gibale predvsem na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje. Skupni nadzora pa naj bi bil tudi jasen signal tihotapcem in potencialnim nezakonitim migrantom, da vstop v Italijo še ne pomeni, da ne bodo procesirani v Sloveniji, če bodo prebegnili.



Na notranjem ministrstvu, ki ga vodi Boštjan Poklukar, tako kot posledico omenjajo tudi izboljšanje učinkovitosti varovanja državne meje s Hrvaško. Prav na tak učinek oziroma dodatno zaostritev slovenske policije pa upa tudi italijansko notranje ministrstvo, ki navaja, da se je število ilegalnih migracij v zadnjih mesecih povečalo, pri čemer navajajo, da na slovensko-italijanskem obmejnem pasu prijeli 446 tujih državljanov brez ustreznih dokumentov, v prvih petih mesecih letošnjega leta že 652.



Italijanski notranji minister Matteo Salvini pa ob napovedi skupnih patrulj grozi tudi z možnostjo začasne ukinitve schengenskega režima in postavitev fizičnih ovir oziroma bodeče žice na meji s Slovenijo. Z obema predlogoma naj bi se že prihodnji teden ukvarjala tudi italijanska vlada.



»Glede tehničnih ovir pojasnjujemo, da gre za notranje politično odločitev posamezne države,« pa odgovarja slovensko notranje ministrstvo in ob tem dodaja, da za uvedbo začasnega mejnega nadzora s strani Italije ni strokovnih razlogov, saj število ilegalnih migrantov, ki jih je Italija vrnila Sloveniji, ni bistveno višje. Letos do sredine junija je slovenska policija od italijanskih varnostnih organov sprejela 126 ilegalnih migrantov, lani v istem obdobju pa 108 tujcev.