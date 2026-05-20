Čebele brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti

Velik problem sodobnega čebelarstva je ponarejen med, ki uničuje poštene čebelarje in zavaja potrošnike.

Na današnji dan so čebelarji po vsem svetu še posebej ponosni. Za Slovenijo je ta dan še pomembnejši, saj je prišla odločitev na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ob podpori Republike Slovenije in tudi ob soglasni podpori vseh držav sveta v OZN. To je bilo resnično zgodovinsko priznanje pomenu čebel, čebelarjev in opraševalcev za prihodnost človeštva. »Svetovni dan čebel je presegel vsa naša pričakovanja,« je dejal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. »Zdaj skoraj ni države na svetu, kjer 20. maja ne bi govorili o pomenu čebel in opraševalcev. Kot pobudnik tega dne si niti predstavljati nisem mogel, da bo ta dan dosegel takšno svetovno prepoznavnost in spoštovanje. Med številnimi svetovnimi dnevi je prav svetovni dan čebel postal namreč eden najprepoznavnejših in najbolj ...