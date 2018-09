Čedalje več vlog za opustitev cepljenja

Infografika: Delo



Komisijo za cepljenje sestavljajo zdravniki specialisti s področja pediatrije, infektologije, nevrologije, alergologije, javnega zdravja in epidemiologije: Maja Sočan, Marta Grgič Vitek, Alenka Kraigher, Alenka Trop Skaza, Veronika Učakar, Breda Zakotnik, Milan Čižman, Tanja Golli, Tatjana Mrvič, Marko Pokorn, Marijana Kuhar, Štefan Blazina, Barbara Gnidovec Stražišar, Luka Kopač, Nataša Toplak.

Ljubljana – Število staršev, ki si želijo, da njihovi otroci ne bi bili cepljeni, narašča. Prošnjo posredujejo komisiji za cepljenje, od tam pa tudi po več kot leto dni ne prejmejo odgovora. Komisija je namreč zasuta z vlogami.Komisija za cepljenje, ki se je letos zaradi povečanega števila vlog razširila z novimi člani, se sestaja po potrebi glede na število prejetih popolnih vlog. Te se v glavnem nanašajo na opustitev cepljenja proti več nalezljivim boleznim z različnimi cepivi. Na ministrstvu za zdravje natančne evidence o odločitvah strokovne komisije za vsako posamezno cepljenje in cepivo ne vodijo, ocenjujejo pa, da je od obravnavanih vlog približno odstotek takih, ko se iz zdravstvenih razlogov, ki so določeni v zakonu o nalezljivih boleznih (alergija na sestavino cepiva, resen neželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva ter bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem), obvezno cepljenje opusti.Komisija na podlagi prejetih predlogov za opustitev cepljenja in zdravstvene dokumentacije poda strokovno mnenje o tem, ali obstajajo razlogi za opustitev cepljenja. V zadnjih dveh letih so obravnavali približno 80 predlogov za opustitev cepljenja.Pritok vlog je zelo velik. Ker so v večini primerov nepopolne, morajo starše in izbrane pediatre prositi za dopolnitve. Na ministrstvu pravijo, da največkrat iz predlogov za opustitev cepljenja ni razvidno, za katero nalezljivo bolezen je predlagana opustitev cepljenja in s katerim cepivom. »Navedenih ni razlogov za opustitev cepljenja skladno z zakonom, manjka zdravstvena dokumentacija (odpustnica iz bolnišnice, izvidi specialističnih pregledov in opravljenih preiskav ...), ki pojasnjuje opisane težave otroka.« V več kot 95 odstotkih vloge posredujejo starši necepljenih otrok in le v manjšem deležu otrokov izbrani pediater.»Starši zaradi nestrinjanja s cepljenjem uporabijo vsa pravna sredstva in izpodbijajo strokovna mnenja ter odločbe na upravnem sodišču. S tem se postopki zavlačujejo,« so opisali problematiko na ministrstvu. Dodatno postopek po njihovih besedah podaljša dejstvo, da lahko starši kadarkoli ponovno vložijo vlogo zaradi novih zdravstvenih težav pri otroku, ne glede na to, ali so te povezane s cepljenjem ali ne. »Po trenutni zakonodaji je postopek obravnave opustitve cepljenja treba voditi po zakonu o upravnem postopku, kar je dodatna administrativna ovira (upoštevanje rokov, pravil za vročitev ...).«