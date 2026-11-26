V drugem krogu županskih volitev v Ljubljani se merita Zoran Janković in Luka Mesec, kandidata, ki sta v prvem krogu prepričala največ volivcev. Zanimivo je spremljati argumente njunih podpornikov, ki smo jim zastavili enako vprašanje: Zakaj bi bil eden ali drugi boljši kandidat za vodenje Ljubljane v obdobju 2026–2030?

Ljubljanske volitve namreč niso klasičen spopad med levico in desnico, temveč soočenje različnih pogledov na upravljanje glavnega mesta, saj tako Janković kot Mesec sodita v levi politični milje; prvi dvajset let vodi Ljubljano, drugi dvanajst let deluje v državni politiki.

Aleksander Čeferin izpostavlja argument, ki presega politične delitve: pri izbiri župana naj šteje opravljeno delo. Milan Kučan poudarja pomen stabilnosti in kontinuitete razvoja mesta, najbolj zanimiv pa je pogled Vinka Möderndorferja, ki meni, da je Mesec odličen poslanec, vodenja mesta pa mu ne bi zaupal in podpira Jankovića.

Meščevi podporniki? Anton Rop opozarja na transparentnost, Milan Brglez na vsakdanje življenje meščanov, Vladimir Prebilič na pomen demokratične menjave oblasti. Ljubljančani bodo v nedeljo presodili, kateri kandidat ponuja prepričljivejše odgovore na izzive prihodnjih let, upoštevaje razvoj mesta v minulih dveh desetletjih. V članki preberite celotne izjave njunih podpornikov. Posebej presenetljivo je ...