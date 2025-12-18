Čeferin tudi o vladi, reformah in KPK: Politika? Nikoli ne reci nikoli

Pogovarjali smo se s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandrom Čeferinom. V intervjuju za Sobotno prilogo Dela smo odprli več aktualnih tem v Sloveniji in na tujem, 58-letni Grosupeljčan je komentiral tudi dogajanje pred naslednjimi volitvami.

»Jaz sem levo politično usmerjen, pa zelo dobro zaslužim. Vem, kam merite oziroma na koga. To so salonski levičarji, kričači, ki – kot mi je rekel eden od bivših francoskih predsednikov – sovražijo bogate, obožujejo pa denar. Dejstvo je, da moraš plačevati davke in da se tudi iz davkov nas, ki dobro zaslužimo, financirajo javne storitve. To bi morali spodbujati. Dobro bi bilo, da bi čim več ljudi dobro zaslužilo,« je Čeferin odgovoril na vprašanje, ali je človek lahko politično levo usmerjen in obenem dobro zasluži.

Tudi o davčni in zdravstveni reformi

Pojasnil je, zakaj so po njegovem škodljiva nesoglasja med predsednikom vlade in predsednico države, zakaj je volilna razdrobljenost slaba za uresničevanje projektov in zakaj bi se morali Evropejci pogovarjati z vsemi, tudi s Kitajci.

Spregovoril je o davčni in zdravstveni reformi. »Kako ima lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje približno 70 milijonov evrov dobička, hkrati pa oba klinična centra izgubo?« se je vprašal v tem kontekstu in zatrdil, da kot pravnik ne »morem sprejeti dejstva, da ima vodja mafijskega kartela pred komisijo za preprečevanje korupcije več pravic v postopku kot državni funkcionar. Da se trije ljudje usedejo v sobo in se odločijo, da je nekdo morda koruptiven in s tem lahko zamajejo celotno državo, in to se dogaja že leta in leta – to se mi ne zdi prav«.

Ga Slovenci upravičeno uvrščajo med strice iz ozadja? »To je tipično razmišljanje ljudi, ki so prišli najdlje do Bruslja, pa še to na naše stroške. Upam, da sem premlad za strica, čeprav sem že dedek,« je dodal Čeferin. V intervjuju tudi Trump, Putin in Xi, božičnica in vinjete, romska problematika in uspešni gospodarstveniki. Čeferin je spregovoril tudi o zahtevni operaciji, ki jo je uspešno prestal, intervju bo gotovo prebral tudi predsednik madridskega Reala Florentino Perez, čigar imena Čeferin ne bo več izgovoril. Vstop v politiko? »Najbrž ne, toda nikoli ne reci nikoli.«