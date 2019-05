FOTO:Čeferinovi

Peter Čeferin, starosta in legenda slovenskega odvetništva, Rok Čeferin, odvetnik in univerzitetni predavatelj, Aleksander Čeferin, prvi mož Uefe, in Petra Čeferin, profesorica na fakulteti za arhitekturo. To je skop opis grosupeljske družine Čeferin. Priimka, ki je postal sinonim za odvetništvo. Uspešno odvetništvo.Nova prelomnica v njihovem življenju je kandidatura Roka Čeferina za ustavnega sodnika. Razlog torej, da smo pobrskali po njihovi prehojeni poslovni poti.Že pred leti je krožila šala, da imajo sodišča avtomatski telefonski odzivnik: »Če kličete iz odvetniške družbe Čeferin, pritisnite 1 in poslali vam bomo ...