Cekuta brez Pahorjeve milosti

Ljubljana – Slikar Jure Cekuta, ki od začetka meseca prestaja zaporno kazen na Dobu, bo ostal za zapahi. Predsednik države Borut Pahor je zavrnil njegovo prošnjo za pomilostitev.



Cekuto so na ljubljanskem okrožnem sodišču aprila 2014 spoznali za krivega, ker je takrat zaposlenega na obrambnem ministrstvu Petra Zupana napeljal, da mu je predajal zaupne dokumente o zadevi Patria. Obsodilno sodbo in zaporno kazen v trajanju štiri leta in štiri mesece je februarja lani potrdilo višje sodišče. S sodbo se zdaj ukvarja vrhovno sodišče, kamor sta Cekuta in soobsojeni Zupan vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.



Zupan, ki je bil zaradi vpletenosti v zadevo obsojen na dve leti in pol zapora, je kazen prestal, Cekuta pa bi jo moral nastopiti 11. julija lani. A je vložil predlog za odlog prestajanja kazni iz zdravstvenih razlogov in sodišče mu je dvakrat prisluhnilo, tretjič pa ne, ker je posebna zdravniška komisija ugotovila, da je zmožen prestajati kazen, saj mu lahko tudi v zaporu zagotovijo ustrezno zdravstveno oskrbo. Njegovo prošnjo je zavrnilo in Cekuta se je 6. septembra javil na Dobu.



Nato se je obrnil na predsednika države Boruta Pahorja s prošnjo za pomilostitev, a bo nad njegovo odločitvijo najbrž razočaran. Iz predsednikovega urada so nam sporočili, da Pahor Cekutovi prošnji ni ugodil. »Predsednik republike je odločitev o prošnji za pomilostitev obsojenega Jureta Jurčka Cekute sprejel 18. septembra 2018 in jo 21. septembra posredoval ministrici za pravosodje. Predsednik republike prošnji ni ugodil.«



Navajajo, da je predsednik upošteval mnenje komisije za pomilostitve, ki je soglasno predlagala, naj se prošnji ne ugodi, enako menijo tudi vrhovno državno tožilstvo, pristojno sodišče in minister za pravosodje, ki skladno z zakonom sodelujejo v pomilostitvenem postopku.



V predsednikovem uradu so še pojasnili, da so podatke posredovali skladno z drugim odstavkom šestega člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, čeprav so po splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov in zakonu, ki ureja to področje, posebej varovani. »Obsojeni Jure Jurček Cekuta je o vloženi prošnji za pomilostitev sam obvestil javnost. Menimo, da je v tem primeru javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije,« so dodali.