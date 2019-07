Cekuti prekinili prestajanje zaporne kazni

Uprava zapora na Dobu je ugodila prošnji slikarja Jureta Cekute, v primeru Patria 2 obsojenega na štiri leta in štiri mesece zapora, in mu zaradi slabega zdravja (začasno) prekinila prestajanje zaporne kazni, poroča Večer.



Cekuta je bil obsojen, ker je Petra Zupana z obrambnega ministrstva napeljal, da mu je predal zaupne dokumente v povezavi s Patrio. Za začasno prekinitev prestajanja kazni je prosil zaradi slabega zdravja - in kot so za Večer potrdili v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, so predlogu obsojenca ugodili, niso pa uradno razkrili, do kdaj velja začasna prekinitev. Neuradno je časnik izvedel, da menda do 11. oktobra letos. V obdobju treh mesecev (od 11. julija do 11. oktobra) Cekuti tako ne teče čas prestajanja zaporne kazni.



Cekuta je nastopil prestajanje zaporne kazni 6. septembra lani. V zapor bi sicer moral že julija 2017, a je tedaj njegova obramba ljubljansko okrožno sodišče prosila za odložitev nastopa kazni zaradi slabega zdravja. Sodišče mu je dvakrat ugodilo, tretjič pa več ne, na kar se je obsojeni pritožil, a ni uspel.



Ker je Cekuta izčrpal vsa pravna sredstva, je moral v zapor takoj, ko je prevzel poziv. Ljubljansko okrožno sodišče je poziv na prestajanje zaporne kazni izdalo po tistem, ko je zavrnilo vse njegove pritožbe, saj je razpolagalo z mnenjem zdravniške komisije, da je dovolj zdrav za prestajanje zaporne kazni, je spomnil časnik Večer. Cekutov odvetnik Janko Jerman je sicer v pritožbi na višje sodišče izpostavil, da ima Cekuta hudo sladkorno bolezen in težave s srcem in da zato ne more v zapor. Vendar pa je zdravniška komisija, ki je odločala o njegovem primeru, ocenila, da lahko gre na prestajanje zaporne kazni, ker mu v zaporu na Dobu lahko zagotovijo ustrezno zdravstveno nego.



Cekutov odvetnik Jerman je za Večer povedal, da je v vseh pritožbah v zvezi s sodbo in pozivih na prestajanje zaporne kazni z obsežno dokumentacijo utemeljeval, da Cekuta, ki je hud bolnik, ne more v zapor, temveč se mora ustrezno zdraviti. Vendar tega sodišča niso upoštevala. Cekuta se zdaj zdravi zaradi težav s pljuči v kliniki Golnik, je razložil odvetnik. Bolezen so odkrili po naključju, ko je Cekuta maja doživel hud srčni napad v zaporu in so ga odpeljali na temeljit pregled v novomeško bolnišnico, še navaja časnik.