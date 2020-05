Celinska Kitajska v petek prvič brez nove okužbe

Na celinskem delu Kitajske v petek prvič od lanskoletnega izbruha epidemije niso zabeležili novega primera okužbe z novim koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb zato ostaja nespremenjeno – 82.971. Kitajska komisija za javno zdravje je sicer opozorila, da obstajata sum na novi primer okužbe v Šanghaju (»uvoženi primer«) in sum prenosa virusa na severovzhodu države.Vinarium, najvišji razgledni stolp v Sloveniji in sinonim lendavske zgodbe o uspehu, ki si ga je v treh letih in pol ogledalo že več kot 400.000 obiskovalcev, je od danes zopet odprt, pri čemer bo odprtje prilagojeno razmeram zaradi novega koronavirusa. Stolp bo skupaj s kavarno in kulinaričnimi hiškami odprt vse dni v tednu med deveto in 20. uro. STAZaradi številnih kršitev pri prehodu slovensko-italijanske državne meje se je regijski štab Civilne zaščite za Notranjsko s policijo dogovoril za povečanje nadzora na meji z Italijo. Ta konec tedna bodo tako izvajali večji nadzor na državni meji na območju Krasa. Odločitev o večjem nadzoru na posameznih gozdnih, poljskih in kolesarskih poteh na Krasu je posledica dogajanja prejšnji konec tedna, ko so domačini na območju občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Komen zaznali večje število italijanskih državljanov, ki so v nasprotju z odredbami prestopali italijansko-slovensko mejo. STA