Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.

Celjski mestni svet je ta teden sprejel sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v drugi obravnavi. Prihodnji teden bo o tem razpravljal še novogoriški mestni svet na izredni seji. Novogoriški župan Samo Turel ne pričakuje take drame, kot je bila v Celju, kjer je bilo precej preštevanja, po naših informacijah tudi navodil iz vrhov nekaterih desnih strank, da morajo biti njihovi svetniki proti. Novi javni zavod potrebuje še podporo novogoriškega mestnega sveta. O tem bodo glasovali prihodnji teden. V Celju je bilo veliko političnega preigravanja. Sedež javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so Republika Slovenija ter mestni občini Celje in Nova Gorica, bo v Celju. Država bo za njegovo delovanje letos zagotovila 560.000 evrov, celjska občina 65.700 in ...