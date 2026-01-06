Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.
V Celju in Novi Gorici vidijo veliko priložnost v novem zavodu zlasti kot podporo sodobnim plesalcem. FOTO: arhiv Harlekin-Društva za umetnost plesa
Celjski mestni svet je ta teden sprejel sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v drugi obravnavi. Prihodnji teden bo o tem razpravljal še novogoriški mestni svet na izredni seji.
Novogoriški župan Samo Turel ne pričakuje take drame, kot je bila v Celju, kjer je bilo precej preštevanja, po naših informacijah tudi navodil iz vrhov nekaterih desnih strank, da morajo biti njihovi svetniki proti.
Novi javni zavod potrebuje še podporo novogoriškega mestnega sveta.
O tem bodo glasovali prihodnji teden.
V Celju je bilo veliko političnega preigravanja.
Sedež javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so Republika Slovenija ter mestni občini Celje in Nova Gorica, bo v Celju. Država bo za njegovo delovanje letos zagotovila 560.000 evrov, celjska občina 65.700 in ...
