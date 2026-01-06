  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

    Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.
    V Celju in Novi Gorici vidijo veliko priložnost v novem zavodu zlasti kot podporo sodobnim plesalcem. FOTO: arhiv Harlekin-Društva za umetnost plesa
    V Celju in Novi Gorici vidijo veliko priložnost v novem zavodu zlasti kot podporo sodobnim plesalcem. FOTO: arhiv Harlekin-Društva za umetnost plesa
    Špela Kuralt
    6. 1. 2026 | 18:57
    6. 1. 2026 | 19:01
    6:27
    Celjski mestni svet je ta teden sprejel sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v drugi obravnavi. Prihodnji teden bo o tem razpravljal še novogoriški mestni svet na izredni seji. Novogoriški župan Samo Turel ne pričakuje take drame, kot je bila v Celju, kjer je bilo precej preštevanja, po naših informacijah tudi navodil iz vrhov nekaterih desnih strank, da morajo biti njihovi svetniki proti. Novi javni zavod potrebuje še podporo novogoriškega mestnega sveta. O tem bodo glasovali prihodnji teden. V Celju je bilo veliko političnega preigravanja. Sedež javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so Republika Slovenija ter mestni občini Celje in Nova Gorica, bo v Celju. Država bo za njegovo delovanje letos zagotovila 560.000 evrov, celjska občina 65.700 in ...
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Delov poslovni center  |  Šport
    Gospodarstvo  |  Novice
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odlok o ustanovitvi

    Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

    Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.
    Špela Kuralt 6. 1. 2026 | 18:57
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA bi imele vodilno vlogo pri spremljanju premirja

    Varnostna jamstva koalicije voljnih šele po koncu spopadov – V prvi bojni vrsti bo še vedno ukrajinska vojska.
    Boris Čibej 6. 1. 2026 | 18:32
    Novice  |  Svet
    Otroška pornografija

    Muskov grok na omrežju X ustvarja seksualizirane fotografije otrok

    Na fotografije se je ostro odzvalo več držav, med njimi tudi Velika Britanija, Francija in Indija, pa tudi Evropska unija.
    6. 1. 2026 | 18:05
    Šport  |  Zimski športi
    Velik uspeh

    Domen(ator) Prevc tretji Slovenec z zlatim orlom

    Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom zanesljivo osvojil novoletno turnejo in ponovil uspeh brata Petra izpred desetletja.
    Peter Zalokar 6. 1. 2026 | 17:26
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenska vojska

    Biti v službi domovine je nekaj najbolj plemenitega in častnega

    Novi poveljnik sil brigadir Uroš Paternus v ospredje postavlja skrb za kader in povečevanje operativnosti sredstev.
    Novica Mihajlović 6. 1. 2026 | 17:10
