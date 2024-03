Celjska bolnišnica kljub vsemu v kardiokirurgijo

Splošna bolnišnica Celje je z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 pridobila sredstva za kardiokirurgijo. Programa do zdaj niso imeli, kardiovaskularni kirurg Tomislav Klokočovnik, ki je lani pri njih opravil nekaj operacij, a za tamkajšnje delo ni dobil dovoljenja, je delo tam prenehal, odpeljal je tudi že vso opremo.

V celjski bolnišnici, ki jo vodi kardiolog Dragan Kovačić, si že nekaj let prizadevajo za več kardiologije in predvsem svoj oddelek kardiokirurgije. Junija lani je v bolnišnici začel operirati Tomislav Klokočovnik. Najel in opremil je prostore v bolnišnici, po nekaj operacijah pa se je zapletlo. Izkazalo se je, da je bilo izdano dovoljenje napačno, saj je bilo za zunajbolnišnično dejavnost, namesto bolnišnično. V Delu smo poročali, da je ministrstvo za zdravje na to opozoril že januarja leta 2023, a so mu ustno zatrjevali, da to ne bo težava. Pa je bila. Klokočovnik je sprožil upravni spor, na ministrstvu pa so ugotovili, da je pogodba o sodelovanju med Klokočovnikovim podjetjem in celjsko bolnišnico nična, ker bolnišnica za oddajo prostorov ni dobila soglasja države.

Da bodo kardiokirurške operacije vendarle imeli tudi v Celju, zdaj omogoča uredba o programih. Iz bolnišnice so odgovorili, da so za program kardiokirurgije pridobili sredstva za izvedbo sto posegov na leto oziroma 1,68 milijona evrov. Letos nameravajo izvesti 50 posegov v vrednosti 840.000 evrov. Iz bolnišnice so nam odgovorili, da so »za izvajanje posegov kardiokirurgije že zaposlili kardiokirurga z veljavno licenco in izpitom, za preostalo osebje potekajo razpisi in dogovori. Za izvajanje tega programa želimo vzpostaviti sodelovanje z obema kliničnima centroma. Nabava opreme je odvisna od postopkov javnih naročil. Če bodo ti potekali skladno z načrti, bi celotno opremo nabavili do jeseni (septembra) in nato začeli izvajati letošnji program.«

Program Tavi

Zanimalo nas je tudi, kdo je kardiokirurg, ki so ga zaposlili, kaj počne, ko kardiokirurških posegov še ne izvajajo, in ali so se s kliničnima centroma že začeli pogovarjati o sodelovanju ter kakšno sodelovanje naj bi to bilo. Iz bolnišnice so odgovorili le: »Ker zadev ne želimo prejudicirati, bomo z dodatnimi informacijami in podrobnostmi javnost seznanjali po tem, ko bodo dokončno dogovorjene in bomo začeli izvajati program.«

V sporočilu za javnost je bolnišnica naštela, kaj vse že delajo v kardiologiji, omenili so, da so leta 2021 začeli projekt Tavi (perkutana vstavitev aortne zaklopke), ki pa so ga morali ustaviti. Zaradi varnosti pacientov ga namreč lahko izvajajo le tam, kjer je že delujoč program kardiokirurgije. Tomislav Klokočovnik je lani za Slovenske novice dejal, da so nameravali v njegovem podjetju, gostujočem v celjski bolnišnici, v prihodnosti izvajati tudi program Tavi. Ali je torej cilj celjske bolnišnice prav ta, eden najbolj dobičkonosnih programov? Iz bolnišnice so odgovorili, da programa Tavi za zdaj nimajo in posegov ne izvajajo: »Zanj bomo lahko, skladno s strokovnimi priporočili, zaprosili, ko bomo imeli vzpostavljen program kardiokirurgije.«