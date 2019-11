Celjska Cinkarna v ZDA izvozila 30 ton radioaktivnih odpadkov

Sodi, ko so bili še uskladiščeni v Cinkarni Celje. FOTO: Cinkarna Celje

Dolgotrajno pridobivanje potrebnih dovoljenj

Odlagališče v zvezni državi Idaho na katerem je od leta 1998 odloženih že več kot 3,5 milijona ton nizko radioaktivnih in nevarnih odpadkov z vsega sveta. FOTO: Cinkarna Celje

V Cinkarni Celje so objavili, da so našli končno rešitev za okoli 30 ton radioaktivnih odpadkov, nastalih med pridobivanjem pigmenta titanovega dioksida TiO2. V sporočilu za javnost so zapisali, da so odpadke, onesnažene z naravnimi radionuklidi, izvozili v ameriško zvezno državo Idaho.Radionuklidi so se v tehnološkem procesu pridobivanja Ti02 v Cinkarni 24 let nabirali v mineralni oblogi na stenah, oblečenih z gumo. To so zatem hranili v kovinskih sodih v posebej za to urejenem in nadzorovanem začasnem skladišču, ki je bilo pod upravnim nadzorom Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.Kot so zapisali, so vrsto let iskali možnost za odstranitev, bodisi s sežigom, trajnim skladiščenjem ali odlaganjem bodisi predelavo v zeleni beton. Nobena od teh rešitev ni bila izvedljiva.S pomočjo Agencije za radioaktivne odpadke so naposled našli možnost izvoza odpadkov v ZDA. Stekel je večletni postopek analiziranja vsebine sodov in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, pristojni ameriški organ (US EPA) je nato izdal dovoljenje za uvoz odpadkov na lokacijo v zvezni državi Idaho.Do tja je 256 sodov v treh kontejnerjih odpotovalo preko Avstrije, Nemčije in Belgije. Iz Antwerpna so zatem odpluli do Filadelfije in od tam pa s tovornjaki do končne točke v Idahu.Koliko je stal izvoz, v sporočilu za javnost niso navedli. So pa po poročanju STA navedli, da bo imel projekt pozitivni učinek na izkazan poslovni rezultat za letos, in sicer v višini razlike med oblikovanimi rezervacijami in za ta namen dejansko porabljenimi sredstvi. Pozitivni učinek pred davki bo tako znašal dobre štiri milijone evrov.