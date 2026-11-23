Celjski kriminalisti so po zaključeni preiskavi na tožilstvo vložili več kazenskih ovadb zoper prevoznika Petra Piška, lastnika podjetja Frigotransport Pišek HSF in podpredsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Sumijo ga zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in kršitve temeljnih pravic delavcev, poroča portal Necenzurirano.

Kriminalistična preiskava se je po navedbah omenjenega portala začela na podlagi anonimne prijave domnevnih nepravilnosti pri poslovanju podjetja Frigotransport Pišek HSF in drugih podjetij v Piškovi lasti.

Preiskovalci naj bi med drugim preverjali sporne račune za prevoze in dodatna dela ter stroške gradnje logističnega centra na Lopati pri Celju, prav tako obračunavanje prejemkov zaposlenih. Del izplačil naj bi bilo namreč prikazanih kot neobdavčena povračila stroškov, med drugim kilometrina, čeprav naj bi šlo dejansko za druge vrste izplačil. Portal navaja, da je več kot 80 zaposlenih leta 2022 v povprečju prejemalo okoli 1000 evrov bruto mesečne plače, kar je bilo tik nad takratno minimalno plačo. Za primerjavo: v letu 2024 je bila povprečna bruto plača v dejavnosti cestnega tovornega prometa in selitveni dejavnosti, v kateri deluje tudi Frigotransport, po podatkih Statističnega urada (SURS) krepko višja, ibala se je med 1600 in 1700 evri, so spomnili na portali.

Po navedbah portala naj bi Pišek lani poravnal dodatne obveznosti do države, ki naj bi po informacijah njihovih virov presegale milijon evrov. Stroški dela v podjetju so se lani ob nespremenjenem številu zaposlenih povečali z 1,9 na 3,1 milijona evrov, razlog za povečanje pa v letnem poročilu ni posebej pojasnjen. Pišek je letos po skoraj 10 letih vodenja sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) postal njen podpredsednik.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne oziroma določljive fizične ali pravne osebe, zaradi spoštovanja določil zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo odgovoriti. Pišek za STA ni bil dosegljiv.