Interpelacija vlade: Celodnevno napenjanje mišic

Današnjo predvidoma dobrih 14 ur dolgo razpravo o interpelaciji vlade bo Gibanje Svoboda predvidoma poskušalo uporabiti za predstavitev svojih dosežkov in načrtov – navzoča naj bi bila celotna ministrska ekipa –, kar so že začeli na družbenih omrežjih z videoposnetki, v katerih njihovi ministri pojasnjujejo dosežke svojih resorjev.

SDS, ki je predlagala interpelacijo, pa bo po drugi strani poskušala razpravo uporabiti za dokazovanje, da vlada Roberta Goloba ne uresničuje svojih obljub in zavez ter da so njihove poteze ideološko oziroma politično motivirane, kot dokaz navajajo ukinitev »njihovega« urada za demografijo ter samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve. Oba projekta sta bila namreč močno strankarsko obarvana.

Proti združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine protestira tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki skupaj s SDS vabi na zborovanje, ki bo potekalo sočasno z dogajanjem v državnem zboru. Na obeh pa naj bi govoril prvak največje opozicijske stranke Janez Janša.

V SDS so jasni, da po koncu razprave ne bodo predlagali glasovanja o morebitni zamenjavi vlade, o morebitnih sklepih, ki jih vlagatelj interpelacije lahko predlaga po končani razpravi, pa v SDS še molčijo. Za sprejetje kakršnihkoli sklepov sicer tudi skupaj z NSi nimajo večine, zato bo celodnevno napenjanje mišic ene in druge strani namenjeno predvsem ustvarjanju javnomnenjske podobe oziroma njenemu morebitnemu pridobivanju. Zadnji trendi namreč kažejo na padec podpore tako vladi kot Gibanju Svoboda, ki je najbolj odgovorno za njene poteze.

Pričakovati je tudi, da bodo v Gibanju Svoboda poskušali javnost opomniti, da so drugačni od SDS, in tako volivce spomniti, zakaj so jim v tolikšni meri – tudi zaradi svojega nasprotovanja potezam Janeza Janše – zaupali svoje glasove.