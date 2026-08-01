Celovito integracijo Romov lahko omogoči le zaposlitev

Peter Pirc, ravnatelj kočevske Osnovne šole Zbora odposlancev, se je začel z Romi ukvarjati leta 2013, ko je postal ravnatelj. Že takrat je vedel, da se morajo na šoli čim prej lotiti dela z Romi, saj nekateri pridejo v prvi razred brez znanja slovenščine in z drugačnimi navadami. Rezultat njihovega načrtnega dela je, da je na šoli, ki jo je zadnje šolsko leto obiskovalo 563 otrok, od tega 68 Romov, razred uspešno zaključilo kar 44 romskih učencev. In čeprav je sredi julija mlad Rom v Kočevju med begom z avtomobilom zbil policista, je Peter Pirc prepričan, da je v občini Kočevje v vseh teh letih mogoče opaziti napredek: »Samo sedanja vlada ne sme več čakati, ampak mora nadaljevati ukrepe, ki vodijo v integracijo Romov.« Sredi julija se je v Kočevju spet zgodil incident, ko je mlad Rom na ...