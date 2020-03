Občutna pocenitev pogonskih goriv

Pogonsko gorivo se bo sredi epidemije koronavirusa v torek močno pocenilo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest po novem odšteti 1,029 evra, kar je 17,6 centa manj kot doslej. Liter dizelskega goriva se bo pocenil za 12,9 centa na 1,017 evra. Gre za najnižje cene v več letih.95-oktanski bencin je bil v Sloveniji nazadnje tako poceni maja 2009, ko se je svet spopadal s finančno in gospodarsko krizo, dizelsko gorivo pa marca 2016. To je bil ravno čas odločanja o postopni liberalizaciji slovenskega trga naftnih derivatov.Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah namreč zdaj določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.Sicer pa pandemija novega koronavirusa cene nafte potiska vse bolj navzdol. Trgovci s črnim zlatom se bojijo, da se bomo zaradi virusa znašli v recesiji, zaradi česar se bo zmanjšalo povpraševanje po nafti po vsem svetu. Poleg tega je vzniknila cenovna vojna med proizvajalkama črnega zlata, Savdsko Arabijo in Rusijo, ki nista našli skupnega jezika glede načrpanih količin.