Cene dobaviteljev so tudi za desetkrat višje

Tudi nabavne cene se zvišujejo

"Nujno je varovanje transporta, saj obstaja tveganje, da že plačane maske v Slovenijo ne prispejo," Skupina Salus.

Janez Janša, predsednik vlade FOTO: Arhiv Dela

"Evropska solidarnost pri nabavi zaščitne opreme ne obstaja," Janez Janša, premier, ki napoveduje tudi javno objavo vseh pogodb, ki jih je državni zavod za blagovne rezerve podpisal z dobavitelji.

Kaj pa uvoz zdravil

Zdravko Počivalđek, minister za gospodarske zadeve FOTO: Voranc Vogel

Nova donacija zaščitne opreme

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je za pomoč pri dobavi zaščitne opreme po naših informacijah zaprosil tudi nekaj slovenskih poslovnežev z dobrimi stiki v tujini, ki se ne želijo javno izpostaviti.

Nakupi je zelo težko realizirati, zdaj je veljavnih pogodb o dobavi, ki jih je podpisal zavod za blagovne rezerve, v skupni vrednosti 116 milijonov evrov, realiziranih pa le za 5,7 milijona evrov. Koliko so vredne prejete donacije, ne povedo.

Včeraj je v Slovenijo Boeing 777-300 ruske letalske družbe Nordwind Airlines prepeljal 40 ton medicinske opreme, največ zaščitnih obraznih mask. Letalo je bilo do zadnjega kotička napolnjeno z opremo, na 461 sedežih bi naj bilo nekaj čez 820 škatel s trislojnimi zaščitnimi maskami. STA poroča, da gre za zasebno donacijo osebe, ki ne želi biti imenovana. V Sloveniji je trenutno dovolj zaščitne opreme za sprotne potrebe, še vedno pa ni večje zaloge, ki bi zadostovala za daljše obdobje, je za STA ocenil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. V prihodnjih dneh naj bi po njegovih besedah prišlo do novih dobav.



Državni zavod za blagovne rezerve je pogodbe za nabavo zaščitne opreme podpisal tudi s Sanolaborjem, ki sodi v skupno Salus. To je podjetje, ki upravlja največjo mrežo specializiranih trgovin pri nas, v katerih prodaja medicinske pripomočke, zdravila brez recepta ter prehranska dopolnila, sodeluje pa tudi z bolnišnicami in lekarnami.Največja težava pri nabavi zaščitne opreme so dobavne poti. Zaradi povečanega povpraševanja in da bi zaščitno opremo čim prej pripeljali na slovenski trg se uporablja dražji letalski prevoz. V običajnih razmerah, pojasnjujejo v skupini Salus, za uvoz uporabljajo precej cenejši ladijski prevoz, ki jih pripelje v dveh ali več mesecih.»Zdaj je dodaten strošek varovanje v transportu, saj v nasprotnem primeru obstaja tveganje, da maske, ki smo jih že plačali, v Slovenijo ne prispejo. Trenutno nam le težko uspe dobiti izvozna dovoljenja in nekaj prostora na letalu. Zgodi se tudi, da nam prostor na letalu zagotovijo, ga celo plačamo, nato pa nam sporočijo, da prostor žal ni več na voljo,« so povzeli razmere.Povečalo se je tudi število dobaviteljev. »Njihovo zanesljivost in tudi zaščitno opremo je težko preveriti, ugotavljamo pa, da so ponudbe predvsem 'na papirju', ustavi se pri dobavah, ki jih ni, saj se dobavitelji ne zavedajo omejitev pri nabavi in transportu, vsi pa zahtevajo avansno plačilo. Pojavlja se tudi zelo veliko neustreznih izdelkov z neustreznimi certifikati,« dodajajo, zato opremo naročajo večinoma pri svojih stalnih proizvajalcih oziroma dobaviteljih, pri čemer so dobave glede na zmožnosti proizvodnje sorazmerno manjše od naročil.Proizvajalci zaščitne opreme so nabavne cene zvišali za več kot desetkrat. Vzrok naj bi bilo zvišanje cen vhodnih materialov in stroški dela, hkrati pa tudi dejstvo, da morajo tudi sami avansno kupovati ključne vhodne materiale. Cene zvišujejo omenjeni dražji transport, zavarovanje in varovanje, kar že tako višje nabavne cene mask še dodatno zviša.Razen občasnih zamud prihoda blaga dobaviteljev zunaj Slovenije, ki nastajajo pri prehodu meja, za zdaj niso zaznali bistvenih motenj pri dobavljivosti zdravil. Če tudi v prihodnje ne bodo sprejemali regulatornih ukrepov za omejevanje uvoza oziroma izvoza zdravil v in iz EU, motenj v dobavi ne pričakujejo, prav tako jih ne pričakujejo njihovi dobavitelji in niti ne napovedujejo motenj v preskrbi zdravil na trgu.So pa v zadnjem času v skupini Salus, ki je tudi pomemben veletrgovec z zdravili, zaznali manjše povpraševanje lekarn po zdravilih in manjšo porabo, kar je predvsem posledica ukrepov vlade. Ta je namreč z odredbo 13. marca omejila predpisovanje zdravil. Pacientom se tako lahko izda zdravilo na recept v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje bolnika, in zdravilo brez recepta v količini enega pakiranja na osebo.