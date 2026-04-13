Cene goriv se bodo znižale

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom skladno s pričakovanji znižale. Občutneje se bosta pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje. Liter dizla bo z 1,822 evra zunaj avtocest cenejši za 7,2 centa, cena litra kurilnega olja pa bo z 1,484 nižja za 7,1 centa. Cena litra 95-oktanskega bencina bo šla navzdol za 3,3 centa na 1,620 evra.

Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskem bencinu.

Regulirana cena dizelskega goriva bo ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu v prihodnjem sedemdnevnem obdobju padla z rekordne ravni, na kateri je trenutno.

Če država ne bi regulirala cen, predhodno znižala trošarine na minimum ter začasno zamrznila plačilo okoljske dajatve, bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter dizla treba odšteti okoli 2,005 evra.

Liter 95-oktanskega bencina bi medtem po ocenah resornega ministrstva brez državnih posegov v prihodnjem obdobju stal 1,786 evra.

Za liter kurilnega olja pa bi bilo treba brez intervencije države odšteti okoli 1,689 evra.

Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in se spreminjajo vsak teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju liter dizla danes po podatkih s spletne strani goriva.si stane 2,079 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,846 evra. Nekoliko cenejši sta ti gorivi na prodajnih mestih Mola in Ine, kjer liter stane 1,998 oz. 1,753 evra.