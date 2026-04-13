    Cene goriv se bodo znižale

    Gorivo se bo občutno pocenilo na servisih zunaj avtocest.
    Regulirana cena dizelskega goriva bo ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu v prihodnjem sedemdnevnem obdobju padla z rekordne ravni. FOTO: Leon Vidic
    STA
    13. 4. 2026 | 15:16
    13. 4. 2026 | 15:39
    2:50
    A+A-

    Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom skladno s pričakovanji znižale. Občutneje se bosta pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje. Liter dizla bo z 1,822 evra zunaj avtocest cenejši za 7,2 centa, cena litra kurilnega olja pa bo z 1,484 nižja za 7,1 centa. Cena litra 95-oktanskega bencina bo šla navzdol za 3,3 centa na 1,620 evra.

    Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskem bencinu.

    Regulirana cena dizelskega goriva bo ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu v prihodnjem sedemdnevnem obdobju padla z rekordne ravni, na kateri je trenutno.

    image_alt
    Opolnoči rekordne cene dizelskega goriva

    Če država ne bi regulirala cen, predhodno znižala trošarine na minimum ter začasno zamrznila plačilo okoljske dajatve, bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter dizla treba odšteti okoli 2,005 evra.

    Liter 95-oktanskega bencina bi medtem po ocenah resornega ministrstva brez državnih posegov v prihodnjem obdobju stal 1,786 evra.

    Za liter kurilnega olja pa bi bilo treba brez intervencije države odšteti okoli 1,689 evra.

    Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

    Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

    Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in se spreminjajo vsak teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

    Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju liter dizla danes po podatkih s spletne strani goriva.si stane 2,079 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,846 evra. Nekoliko cenejši sta ti gorivi na prodajnih mestih Mola in Ine, kjer liter stane 1,998 oz. 1,753 evra.

    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar poražen

    Van Aert je bil v ciljnem sprintu razred zase. Pogačar ga ni zmogel ugnati na kockah niti na velodromu.
    Miroslav Cvjetičanin 12. 4. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    cene gorivbencindizelpogonska goriva

    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Najprej nižji davki na gorivo, nato sledijo reforme

    Kancler Merz meni, da vlada ni ogrožena in da bodo uspešno speljali zastavljene reforme.
    Barbara Zimic 13. 4. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gradbenik in profesor

    Umrl je Mitja Rismal

    Partizan, strokovnjak za sanitarno hidrotehniko in tehnologijo čiščenja odpadnih voda ter dolgoletni profesor je umrl star 96 let.
    13. 4. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni pogled

    Geopolitična negotovost v Hormuški ožini

    Kljub dogovorjenemu dvotedenskemu premirju se napadi nadaljujejo.
    13. 4. 2026 | 15:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Van Aert je kriptonit za supermana Pogačarja

    Slovenski kolesarski šampion se bo v prihodnje gotovo vrnil po zmago v Roubaixu, zdaj prihaja njegov teren.
    Miha Hočevar 13. 4. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz–Roubaix

    Pogačar sprintal s prazno gumo?

    V cilju si je pomočnik pri UAE Antonio Morgado ogledal Pogačarjevo kolo in podal zanimivo ugotovitev, ki pa je moštvo oziroma svetovni prvak še nista potrdila.
    Peter Zalokar 13. 4. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več

