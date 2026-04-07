Cene nepremičnih v Sloveniji rastejo najhitreje v Evropi

Cene stanovanjskih nepremičnin v Evropski uniji so bile v zadnjem lanskem trimesečju za 5,5 odstotka višje kot v istem obdobju predlanskim. V evrskem območju je bila medletna rast 5,1-odstotna. V primerjavi s predhodnim četrtletjem je bila rast 0,8- oziroma 0,6-odstotna, Slovenija pa je v tej primerjavi s 5,1 odstotka imela najvišjo rast v EU.

V primerjavi z zadnjim trimesečjem leta 2024 so najvišjo rast cen stanovanjskih nepremičnin imeli na Madžarskem (+21,2 odstotka), Portugalskem (+18,9 odstotka) in Hrvaškem (+16,1 odstotka). V Sloveniji je bila rast 5,8-odstotna. Cene so se znižale le na Finskem, in sicer za 3,1 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

V primerjavi s predhodnim četrtletjem je bila rast najvišja v Sloveniji (+5,1 odstotka), na Madžarskem (+4,2 odstotka) in Portugalskem (za štiri odstotke). Cene so se znižale v Franciji (–0,7 odstotka), na Finskem (za pol odstotka) in v Estoniji (–0,3 odstotka). Na Cipru se niso spremenile.