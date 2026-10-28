Cene nepremičnin znova rekordne, Ljubljana presegla novo mejo

Slovenski nepremičninski trg je v prvi polovici leta 2026 dosegel nove cenovne rekorde. Rast ni zajela le stanovanj, temveč tudi hiše in zemljišča za gradnjo, pri katerih so bile podražitve še posebej izrazite. V Ljubljani je srednja cena rabljenega stanovanja presegla 5600 evrov za kvadratni meter, opazne razlike pa ostajajo tudi med posameznimi deli države.

Kaj kažejo najnovejši podatki, kje so nepremičnine najdražje in katere vrste nepremičnin so se podražile najbolj, preverite v celotnem pregledu na Deloindom.si.