    Slovenija

    Cene pogonskih goriv po zvišanju trošarin nespremenjene

    Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.
    Še 14 dni enakih cen. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Še 14 dni enakih cen. FOTO: Leon Vidic
    STA
    25. 8. 2025 | 20:57
    25. 8. 2025 | 20:57
    2:19
    A+A-

    Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja po današnjem zvišanju trošarin ostajajo nespremenjene, so po dopisni seji sporočili z vlade. Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 8. septembra, stal 1,443 evra, liter dizelskega goriva 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.

    Vlada je trošarino za neosvinčeni bencin zvišala z 0,49693 evra za liter na 0,50177 evra za liter, za dizel z 0,43250 evra na 0,45022 evra za liter, za kurilno olje pa z 0,167 evra na 0,18676 evra za liter.

    Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za finance, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja ter s prilagajanjem trošarin išče ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.

    Marže trgovcev lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

    Cene pogonskih goriv so od junija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.

    Cene naftnih derivatov se ob navzgor omejenih maržah izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

    Več iz teme

    bencindizelkurilno oljecene goriv

