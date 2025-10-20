Cene reguliranih naftnih derivatov s torkom malenkost nižje

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo s torkom z 1,438 evra cenejši za 2,1 centa, cena litra dizla pa bo z 1,460 evra nižja za 2,9 centa. Liter kurilnega olja bo z 1,057 evra cenejši za 3,1 centa. Vlada v trošarine ni posegala.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej do vključno 3. novembra, bo tako na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, 50-litrski rezervoar dizla 73 evrov, 1000 litrov kurilnega olja pa brez stroškov prevoza 1057 evrov.

Vlada v trošarine ni posegala

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ob vsakokratni spremembi cen reguliranih naftnih derivatov postrežejo tudi z lastnimi ocenami, kakšna bi bila cena brez regulacije.

Pri 95-oktanskem bencinu so jo izračunali pri 1,518 evra za liter, pri dizlu pri 1,542 evra in pri kurilnem olju pri 1,160 evra.

Vlada v trošarine ni posegala – za 95-oktanski bencin je določena pri 0,50177 evra za liter, pri dizlu ostaja pri 0,45022 evra za liter, pri kurilnem olju pa pri 0,18676 evra za liter.

Enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati, ki tako lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.