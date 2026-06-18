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    Cene stanovanj: kupci čakajo na padec, podatki pa kažejo drugače

    Kupci čakajo na padec cen stanovanj, a najnovejši podatki kažejo drugačno sliko. Kaj se dogaja na trgu in ali se z nakupom splača še čakati?
    Edina kategorija nepremičnin, ki se je v zadnjem letu pocenila, so nova stanovanja. Foto Velirina/Shutterstock
    Galerija
    Edina kategorija nepremičnin, ki se je v zadnjem letu pocenila, so nova stanovanja. Foto Velirina/Shutterstock
    Kaja Berlot
    18. 6. 2026 | 11:00
    1:20
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    Vprašanje, ki si ga zastavlja vse več Slovencev, je preprosto: ali se po letih rasti cene stanovanj vendarle umirjajo? Najnovejši podatki kažejo, da se nepremičninski trg spreminja, vendar ne nujno v smeri, ki jo pričakujejo kupci. Medtem ko nekateri napovedujejo ohlajanje trga, številke razkrivajo precej bolj zapleteno sliko.

    Kaj se dogaja s cenami stanovanj in hiš, kako se spreminja povpraševanje ter kaj lahko v prihodnjih mesecih pričakujejo kupci in prodajalci? Pregledali smo aktualne podatke in mnenja poznavalcev trga.

    Kako so se v zadnjem obdobju gibale cene stanovanj, kje so spremembe najbolj opazne, kaj napovedujejo analitiki in ali je zdaj res pravi trenutek za nakup nepremičnine ali se morda bolj splača še nekoliko počakati, preberite v celotnem članku na Deloindom.si. 

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