Cene stanovanj v Ljubljani presegajo mejo dostopnosti

V Sloveniji so se cene nepremičnin več kot podvojile in dosegajo rekordne vrednosti, zaradi česar prebivalci vse težje rešujejo svoje stanovanjske probleme. A to ni le težava naše države, ampak zaznamuje stanovanjske krize povsod po Evropi. Evropska komisija zato napoveduje, da bo pripravila načrt spodbujanja gradnje dostopnih stanovanj, Sloveniji pa sta danes finančno, svetovalno in tehnično pomoč pri tem obljubili Evropska investicijska banka (EIB) in Razvojna banka Sveta Evrope (CEB).

»V Evropski uniji imamo eksistenčno krizo, saj ljudem ne morem več zagotoviti osnovnih življenjskih potreb, kot je stanovanje,« je na konferenci o dostopnih stanovanjih dejal vodja delovne skupine evropske komisije za stanovanjsko politiko Matthew Baldwin. Približno 1,5 milijona ljudi nima stanovanja, kar 17 odstotkov pa jih živi v prenaseljenih prebivališčih. Opozoril je, da delovni ljudje, kot so proizvodni delavci, učitelji, policaji, zdravniki, zato ne morejo živeti tam, kjer delajo: »To znižuje našo konkurenčnost.« Viceguverner (CEB) Tomáš Boček pa je dodal, da cene nepremičnin rastejo hitreje kot plače, zato si mnogi ne morejo privoščiti stanovanja.

Evropska komisija naj bi prihodnji mesec pripravila sveženj predlogov za spodbujanja gradnje dostopnih stanovanj, vendar kot pravi Baldwin: »Želimo, da članice pomagajo Sloveniji pri reševanju tega problema, saj so razmere na nepremičninskih trgih različne.« Baldwin je pri tem pohvalil slovenski pristop.

Cene v nebo

V Sloveniji je v prvi polovici leta povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja presegla 3000 evrov, v Ljubljani pa se je približala 4900 evrom. Državni sekretar Klemen Ploštajner je ponazoril, da je v Ljubljani treba odšteti 11,7 letne plače za povprečno stanovanjsko enoto, pet pa je meja za (ne)dostopnost. Po njegovih besedah ponudba najemnih in lastniških stanovanj ne sledi povpraševanju.

Ploštajner je pojasnil, da nova stanovanjska strategija temelji na štirih stebrih: zagotavljanju dostopnih najemnih stanovanj, upravljanju nepremičninskega trga, prenovi bivalnih enot in zagotavljanju primernih podatkov. Povedal je, da bo v Sloveniji v prihodnjih desetih letih primanjkovalo 20.000 stanovanj, zato bo treba uskladiti različne deležnike in aktivnosti. »V prihodnjih desetih letih bomo morali investirati 3,2 milijarde evrov,« je dejal. Gradi se 500 stanovanjskih enot, več kot 700 jih ima gradbeno dovoljenje, 1300 pa jih je v postopku pridobivanja.

Viri financiranja

Dodal je, da naj bi milijardo evrov prispeval državni proračun, večino tega bo namenjenega stanovanjskemu skladu. Pri tem bo država potrebovala še druge vire. Del tega lahko zagotovita EIB in CEB. »Državam lahko pomagamo s financiranjem, saj jim lahko ponudimo posojila z zelo ugodno obrestno mero. Nato s tehnično pomočjo in svetovanjem. To je pomoč pri pripravi strategije stanovanjskih načrtov. Ker imamo približno 70 let izkušenj v banki po vsej Evropi,« je za Delo povedal Boček. Doslej so Nacionalnemu stanovanjskemu skladu zagotovili dve posojili v skupni vrednosti 120 milijonov evrov, s čimer so pomagali zgraditi približno 1700 stanovanjskih enot. V prihodnje bo Sloveniji iz virov CEB skupaj z EIB na voljo 300 milijonov evrov.

Poleg tega vlada pripravlja spremembo zakonodaje, s čimer bo SID banki zagotovila 25 milijonov evrov na leto v prihodnjih devetih letih. S tem bo SID banka lahko podeljevala 30-letna ugodna posojila za gradnjo socialnih stanovanj po enoodstotni obrestni meri. SID banka bi tako lahko podelila od 60 do 120 milijonov evrov posojil na leto, odvisno od cene virov.

Novi igralec ne trgu javnih najemnih stanovanj, ki prav tako računa na pridobitev evropskih sredstev, je državna družba DSU. Ta je že začela graditi prvih 32 stanovanj v Šmartnem v Ljubljani, ki naj bi bila končana prihodnje leto. Stanovanja DSU naj bi bila namenjena srednjemu razredu, najemnina bo stroškovna, po avstrijskem zgledu pa donos na kapital ne bo presegal 3,5 odstotka.