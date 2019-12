Cene Štupar praznuje 60 let

Ljubljanski center za izobraževanje Cene Štupar, največja od 34 slovenskih univerz, bo v četrtek praznoval 60. obletnico delovanja. Pripravljajo 18 delavnic, ki bodo zasnovane kot dan odprtih vrat in bo mogoče med njimi prosto prehajati.



Pregledali bodo svojo zgodovino ter odprli razstavo slik in katalogov izobraževanja. Potekali bosta tudi okrogli mizi, na prvi se bodo pogovarjali o migrantih, tema druge bodo izzivi srebrne generacije. Govorili bodo o strategiji dolgožive družbe, medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju, uporabi IKT-tehnologije za večjo vključenost, medgeneracijskem prenosu znanja ter o oblikovanju okolja za aktivno staranje.



Cene Štupar vsako leto v svojih programih izobrazi več kot 10.000 ljudi. Večina prihaja iz ranljivih ciljnih skupin, predvsem so to starejši, brezposelni, migranti in zaposleni z nižjo izobrazbo. Glavnina programov je zanje brezplačna.