Center Simona Wiesenthala protestira zaradi ‘sramotne‘ razveljavitve obsodbe generala Rupnika

Center Simona Wiesenthala je danes pri slovenski veleposlanici v Izraelu ostro protestiral zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika iz leta 1946 . Kot poudarjajo v centru, »ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin«.Slovensko vrhovno sodišče je sodbo zoper generala Rupnika, ki so ga zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra 1946 usmrtili pod Golovcem, razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje.Center Simona Wiesenthala v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani, ostro kritizira nedavno odločitev slovenskega vrhovnega sodišča o razveljavitvi obsodbe »zloglasnega antisemita Leona Rupnika, ki je vodil začasno vlado okupirane Ljubljanske pokrajine in imel glavno vlogo pri aretaciji in deportaciji Judov iz Ljubljane v letih 1943 in 1944«.V pismu, ki ga je danes poslal slovenski veleposlanici v Izraelu, je direktor za vzhodnoevropske zadeve pri centru Simona Wiesenthalaizpostavil aktivno sodelovanje Rupnika v zločinih holokavsta in kritiziral »sramotno odločitev sodišča«.»Ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta ter grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin. Prosimo vas, da nemudoma posredujete naš protest pristojnim slovenskim oblastem, da bi lahko bili sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo ogromne škode, ki jo je povzročila ta krivična odločitev slovenskega vrhovnega sodišča«, je poudaril Zuroff.