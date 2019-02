Center slovenske Istre odpira vrata

Center slovenske Istre Ankaran, ki je v osrčju parka na Debelem rtiču, naj bi danes – po kar 18 letih obljub in zapletov – vendarle odprl svoja vrata. V njem bo živelo ali se šolalo 24 odraslih in 15 otrok s posebnimi potrebami. Še enkrat toliko jih čaka na prosto mesto.»Dolgo je trajalo, zato nas veseli, da se je na koncu vendarle izšlo. Hiša je opremljena, zgradili so tudi dostopno cesto s parkiriščem,« je zadovoljna Valerija Bužan, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage, pod okrilje katere sodi nova pridobitev. Prve stanovalce pričakujejo konec meseca. Postopno se bodo sem ...

