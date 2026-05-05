Center za kadre samo za računalniško opremo namenil skoraj pol milijona evrov

Prvega junija lani je začel delovati Center za kadre, enotna vstopna točka za zaposlitev v državni upravi. Gre za notranjo organizacijsko enoto ministrstva za javno upravo, ustanovljeno na podlagi zakona o javnih uslužbencih. Na ministrstvu so prepričani, da bo delovanje centra preprečilo tudi prakso zaposlovanja zvestih kadrov pred koncem vsakokratnega vladnega mandata, ki nimajo nujno tudi potrebnega znanja in kompetenc za delo v državni upravi.

Policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in obveščevalne službe še naprej sami vodijo svoje natečajne postopke, prav tako podporno osebje oziroma strokovno-tehnične delavce, kot so informatiki, računovodje in podobno, še naprej vsaka služba išče sama.