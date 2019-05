Cepiva so še vedno izziv za stroko

Ljubljana – Varna in kakovostna precepljenost bo tema okrogle mize, ki jo čez dobre pol ure pripravlja Slovenska tiskovna agencija. Spremljali jo bomo tudi na naši spletni strani.



O cepivih bodočnosti kot izzivu za raziskave v medicini bodo razpravljali specialistka javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nadja Šinkovec, vodja projekta Vakcinet Ana Keršič, pediatrinja Andreja Borinc Beden ter infektolog in pediater Marko Pokorn. Okrogla miza sovpada s kongresom Evropskega združenja za otroške nalezljive bolezni (ESPID), ki bo v Ljubljani potekal od danes do nedelje.



Cepljenje je eden najbolj uspešnih in učinkovitih zdravstvenih ukrepov, ki vsako leto reši milijone življenj. Kljub temu je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v svetu še vedno 20 milijonov necepljenih otrok.