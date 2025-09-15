Zaščita novorojenčkov pred RSV: strokovnjaki pozivajo k cepljenju nosečnic

Respiratorni sincicijski virus (RSV) je med najpogostejšimi vzroki za hospitalizacijo majhnih otrok, saj lahko povzroči težko vnetje dihalnih poti. Najbolj so ogroženi dojenčki, nedonošenčki in otroci s pridruženimi zdravstvenimi težavami. Strokovnjaki zato nosečnicam priporočajo cepljenje, so poudarili na današnji novinarski konferenci.

Nacionalna koordinatorica cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek je pojasnila, da je RSV najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa majhnih otrok. Za preprečevanje okužb in pred težkim potekom bolezni majhnih otrok je na voljo cepljenje nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti. »Na ta način lahko zaščitijo svojega otroka v prvih šestih mesecih življenja, ko je najbolj ranljiv,« je pojasnila Grgič Vitek.

Lani so cepili tisoč nosečnic

Brezplačno cepljenje proti RSV je za nosečnice v Sloveniji na voljo od septembra 2024, lani so cepili tisoč nosečnic, do letošnjega septembra pa približno 2200 nosečnic, kar je 20 odstotkov vseh nosečnic, je navedla Grgič Vitkova. Za zdaj je potreben en odmerek.

Nosečnicam poleg tega priporočajo tudi cepljenje proti gripi in oslovskemu kašlju. Za ta cepiva lahko po besedah ginekologa in porodničarja Mihe Lučovnika mirno trdijo, da so varna in učinkovita tako za nosečnico kot za otroka. Cepivo proti RSV ne vsebuje živih mikroorganizmov, tako da ne more povzročiti okužbe ali poškodbe pri plodu. Protitelesa se nato prek posteljice prenesejo na otroka, prenašajo pa se tudi na materino mleko, zato dojenje nudi še dodatno zaščito, je pojasnil.

Pri večini v blagi obliki

Z RSV se do drugega leta okužijo tako rekoč vsi otroci, pri večini okužba poteka v blagi obliki, kot prehlad, je navedla pediatrinja Marina Praprotnik. Od deset do 50 odstotkov otrok, ki so okuženi, pa zboli za težko obliko, bronhiolitisom, ki povzroči težko dihanje in piskanje v prsih.

Dva do tri odstotke teh otrok potrebuje tudi bolnišnično zdravljenje, ki jim lahko nudijo le podporno simptomatsko zdravljenje. Od tega približno deset do 15 odstotkov otrok potrebuje umetno predihavanje z respiratorjem, kar je po besedah Praprotnik izredno težko stanje. »K sreči je smrtnost zaradi bronhiolitisa v zahodnih državah zelo redka, lahko pa pri otrocih povzroči dolgoročne posledice, večkrat imajo potem astmo in dolgotrajno piskanje,« je dejala.

Drugi virusi

Pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič pa je poleg cepljenja izpostavila še pomembnost preventivnih ukrepov preprečevanja okužbe, saj majhne dojenčke poleg RSV ogrožajo tudi drugi virusi. Starše majhnih otrok je tako pozvala k skrbi za higieno, umivanju rok in gibanju na svežem zraku. »Ne pustite, da bi bolni ljudje pestovali vašega otroka ali pa da bi prihajali na obisk,« je dejala. Svetovala je tudi, da starši morebitnega starejšega sorojenca v prvih mesecih po rojstvu novorojenčka izvzamejo iz vrtca.

Majhni otroci pri okužbi praviloma nehajo jesti, težko dihajo, piska jim v pljučih in hropejo. V teh primerih je po besedah Mrvičeve treba obiskati zdravnika.

Cepljenje priporočajo tudi starejšim nad 60 let, ker ima lahko tudi pri njih okužba težji potek bolezni, še posebej če so imunsko oslabljeni ali imajo pridružene bolezni. Za starejše je sicer cepljenje samoplačniško.