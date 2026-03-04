Cepljenje proti HPV je smiselno tudi po 26. letu

Cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) je brezplačno do 26. leta, koristno pa je tudi za odrasle po tej starosti, je na posvetu ob mednarodnem dnevu osveščanja o HPV pojasnila Danica Rotar Pavlič iz Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije. Tveganje za okužbo s HPV je namreč vseživljenjsko, je poudarila.

Rotar Pavličeva je poudarila, da se v ambulanti srečujejo z odraslimi, ki so sklenili nova partnerstva v srednjih letih in so se z HPV okužili kasneje. Prepričana je, da je treba odrasle opolnomočiti, da se pred okužbo lahko zaščitijo. Cepivo je namreč učinkovito in varno tudi v odrasli dobi, je pojasnila na današnjem posvetu Združenja Europa Donna Slovenija in Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Danica Rotar Pavlič je prepričana, da je treba odrasle opolnomočiti, da se pred okužbo lahko zaščitijo. Cepivo je namreč učinkovito in varno tudi v odrasli dobi, je pojasnila na današnjem posvetu Združenja Europa Donna Slovenija in Zveze slovenskih društev za boj proti raku. FOTO: Leon Vidic

Ključen je bolj angažiran pristop

Prepričana je, da bi bil za izboljšanje precepljenosti ključen bolj angažiran pristop. Družinski zdravnik lahko v svoji ambulanti po njenih besedah obvesti vse tiste, ki še niso stari 26 let, da je cepljenje proti HPV zanje brezplačno, saj je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rotar Pavličeva je ocenila, da bi morali o tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sistematsko obvestiti vse v starostni skupini med 18 in 26 let.

»V naši ambulanti smo ugotovili, da imamo 301 osebo, ki je starejša od 26 let. Začeli smo jih sistematsko klicati in ugotovili, da jih je bilo 30 odstotkov že cepljenih. Za brezplačno cepljenje se je medtem odločilo 13 odstotkov pacientov, ki smo jih klicali januarja. Naša pilotna raziskava je pokazala, da imamo še priložnost, da preprečimo maligne rakave spremembe kot posledice HPV,« je navedla.

Cepivo je namreč učinkovito in varno tudi v odrasli dobi. FOTO: Igor Mali

Po 15. letu ne potrebujejo privolitve staršev

Alenka Trop Skaza z NIJZ je izpostavila, da v skladu z zakonom o pacientovih pravicah otroci po 15. letu starosti za cepljenje proti HPV ne potrebujejo privolitve staršev in se lahko o tem odločijo sami. Na NIJZ zato mlade nagovarjajo, da se za cepljenje odločijo, je poudarila.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v uvodnem nagovoru znova spomnila, da okužba z virusom HPV povzroča šest vrst raka, in sicer raka materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila, penisa, zadnjika ter ustnega dela žrela. Okužbo je mogoče zelo učinkovito preprečiti s cepljenjem, zato so aktivnosti, ki prispevajo k ozaveščanju, ključnega pomena za boljšo kakovost življenja vseh državljanov.

Po njenih besedah velik izziv ostajajo napačne informacije in teorije zarote na družabnih omrežjih. »Zato je naša skupna naloga, da s sporočili, ki izražajo skrb za zdravje ljudi in kakovost njihovega življenja ter imajo podlago v stroki, čim bolj učinkovito prodremo med mladostnike pa tudi njihove starše,« je prepričana.