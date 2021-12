Cepljenje mladoletnih kot strokovna napaka

V nadaljevanju preberite:

Pred tednom dni smo razkrili cepilna mesta, na katerih so bili z vektorskima cepivoma cepljeni mladoletniki, pa čeprav ta cepiva za uporabo pri mlajših od 18 let niso bila registrirana. Na nekaterih cepilnih mestih so izrazili obžalovanje in se opravičili, drugje, na primer v SB Brežice, pa so dejali, da ne gre za napako, saj so opravili pojasnilno dolžnost, a je mama mladoletne osebe izrecno zahtevala cepljenje z vektorskim cepivom. Ali lahko starši od zdravstvenega osebja izrecno zahtevajo nekaj, kar je v nasprotju s strokovnimi smernicami, ti pa jim ugodijo?