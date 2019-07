Vse, kar morate vedeti o cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu

Zakaj sta bili za program cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) izbrani starostni skupini odraslih, starih 49 let, in otrok, starih tri leta?

Zakaj sta v program cepljenja vključeni samo ti dve starostni skupini?

Kdaj se bo začelo s cepljenjem proti KME po sprejetem programu cepljenja?

Kako je s tistimi, ki so v letu 2019 že opravili cepljenje proti KME in spadajo v eno izmed dveh izbranih starostnih skupin? Ali so upravičeni do povračila stroškov cepiva?

Maja Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja, je pojasnila novosti pri cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu. FOTO: Brigite Ferlič Žgajnar/Delo

Kje se je mogoče cepiti?



V kakšnih časovnih intervalih poteka cepljenje?



Katera cepiva so v uporabi?

Kako učinkovito in varno je cepivo?

Katerim osebam se cepljene proti klopnemu meningoencefalitisu odsvetuje?

Koliko stane cepljenje, če se opravi samoplačniško?

Kaj je klopni meningoencefalitis (KME)?



Koliko Slovencev na leto zboli za KME?

Cepljenje proti bolezni osrednjega živčevja, ki jo povzroča virus KME, je tako drago, da si ga vsi ne morejo privoščiti . Tudi zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) predlagal, da se program cepljenja razširi še na cepljenje proti tej bolezni.Zdravstveni svet, oblikovan kot najvišji usklajevalni in posvetovalni organ na področju zdravstvenega varstva pri ministrstvu, je predlog NIJZ, ki se bo zdaj začel uresničevati, podprl že maja 2017: na stroške zavarovalnice bodo cepljeni otroci, rojeni leta 2016, in odrasli, rojeni leta 1970., nacionalna koordinatorica programa cepljenja, je pojasnila novosti pri cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu.V primeru KME je bila, glede na podatke o obolevnosti in bremenu bolezni, strokovna odločitev, da se v program cepljenja vključi ena generacijo otrok in ena generacijo odraslih.Obolevnost za klopnim meningoencefalitisom je v Sloveniji namreč največja pri starostni skupini od 55 do 64 let, zato je bilo cepljenje odraslih smiselno umestiti v eno od starostnih skupin pred tem (49 let stari odrasli). Čeprav je pri otrocih potek bolezni večinoma blažji, pa je zaradi morebitnih dolgotrajnih posledic bolezni breme bolezni tudi pri otrocih veliko, zato je v program zajeta tudi ena generacija otrok (tri leta stari otroci).Starost tri leta je bila pri otrocih izbrana zato, ker je tudi pri tej starosti sistematski pregled, na katerem se s cepljenjem lahko prične in ker se na tem pregledu še ne opravlja nobeno drugo cepljenje.Z izvajanjem programa pri omenjenih dveh starostnih skupinah bosta v program cepljenja vsako leto vključeni novi generaciji odraslih, starih 49 let, in otrok, starih tri leta, s čimer bomo postopoma dosegli čedalje večjo precepljenost slovenskih prebivalcev.Z organizacijskega in stroškovnega stališča bi v program cepljenja težko vključili več kot eno generacijo otrok in eno generacijo odraslih naenkrat. Pediatri in družinski zdravniki, ki so izvajalci cepljenja, bi težko cepili več generacij naenkrat.Cepljenje proti KME na stroške ZZZS se je že začelo.Tisti, ki so upravičeni do cepljenja proti KME na stroške ZZZS v letu 2019 in so se že cepili ter sami plačali cepljenje, do povračila stroškov niso upravičeni, bodo pa ravno tako upravičeni do naslednjih treh odmerkov cepiva proti KME (osnovnih ali poživitvenih).Pediatri in družinski zdravniki opravljajo cepljenja za omenjene starostne skupine, pa tudi samoplačniška za vse druge. Samoplačniška cepljenja opravljajo tudi na območnih enotah NIJZ in Zavodu za zdravstveno varstvo.Priporočljivo je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih z enomesečnim razmikom, da se vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred aktivnostjo klopov. Tretji odmerek sledi čez 5–12 oziroma 9–12 mesecev (glede na cepivo), nato pa so potrebni poživitveni odmerki, prvi čez tri leta, kasneje pa na pet let. Po 50. oziroma 60. letu starosti (glede na cepivo) so priporočljivi poživitveni odmerki na tri leta.V toplem delu leta, ko so klopi aktivni in je potrebna čim hitrejša zaščita, se lahko uporabijo pospešene sheme cepljenja.Za posameznike, ki bodo cepljeni na stroške ZZZS, bosta v uporabi cepivo encepur (proizvajalec GSK) za otroke in cepivo fsme immun (proizvajalec Pfizer) za odrasle.Samoplačniki imajo ponekod na voljo obe vrsti cepiva tako za otroke kot za odrasle.Cepivo je zelo učinkovito, saj je zaščita več kot 95-odstotna. Neželeni učinki so večinoma blagi in prehodni. Največkrat se pojavijo utrujenost, glavobol, slabost, povišana telesna temperatura in bolečina na mestu cepljenja. Gre za prehodne reakcije, ki hitro minejo. Resnejši neželeni učinki so izjemno redki.Leta 2017 so na NIJZ prejeli 19 prijav neželenih učinkov po cepljenju pri odraslih in šest prijav pri otrocih.Cepljenje se odsvetuje osebam, ki imajo hudo preobčutljivost na sestavine cepiva ali ki so imele resen neželeni učinek po predhodnem odmerku istega cepiva. Cepljenje se začasno odloži, če oseba preboleva zmerno ali hudo akutno bolezen. Blaga bolezen (npr. prehlad) ni ovira za cepljenje. Cene se med posameznimi cepilnimi mesti razlikujejo . Na NIJZ stane odmerek cepiva za odrasle 32 evrov, za otroke pa evro manj, na zavodu za varstvo pri delu pa je za odmerek treba na primer odšteti 30 evrov.Klopni menigoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa in ogroža predvsem ljudi, ki se v obdobju aktivnosti klopov zadržujejo v naravnih žariščih bolezni.Bolezen običajno poteka v dveh fazah. Prva se začne približno sedem do 14 dni po vbodu klopa in poteka podobno kot pri gripi (utrujenost, slabo počutje, bolečine v mišicah, vročina in glavobol). Pri večini bolnikov (nekaj dni do tri tedne) po prostem intervalu sledi druga faza bolezni z visoko temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo in bruhanjem in lahko celo z nezavestjo ali smrtjo. Na mestu vboda klopa pri klopnem meningoencefalitisu praviloma ni opaznih sprememb na koži.Število prijavljenih primerov iz leta v leto niha, od najmanj 62 prijavljenih primerov v letu 2015 do 373 prijavljenih primerov v letu 2006, kar je bilo najvišje število prijavljenih primerov v zadnjih desetih letih. Večina obolelih je bila hospitalizirana.Smrtnost je od 0,5- do dvoodstotna, od 30 do 50 odstotkov bolnikov pa ima dolgotrajne težave, kot so glavobol, zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije, pareze pa tudi ohromelost, ki zmanjšujejo kakovost življenja in lahko povzročijo invalidnost.KME se pojavlja sezonsko, največ od maja do oktobra, kar je povezano z biološko aktivnostjo klopov.Letos je bilo 24 prijav KME, v istem obdobju lani pa jih je bilo 77.