Cepljenje od vrat do vrat: Pokličite in pridemo!

Nadzor pravila PCT

Več denarja za šolska poslopja Vlada je bila do zdaj na delovnem obisku v le dveh regijah, predsednik vlade Janez Janša je županom obljubil, da bodo prišli v prihodnjih šestih do sedmih mesecih, ne glede na predsedovanje svetu EU, še v vse druge. Da je plačni sistem v javnem sektorju eden od razvojnih problemov, so pritrdili vsi sogovorniki, ki so pohvalili tudi dosedanje delo vlade. Lokalni problemi so po državi podobni: denar za kanalizacijo v manjših okoljih naj bi našli; razmeroma nov problem s komunalnim blatom naj bi rešili z monosežigalnicami (Celje jo ima, Maribor in Ljubljana imata realna projekta); pošt, ki so marsikje središče življenja, naj ne bi več zapirali, takih kot pred dvema desetletjema pa tudi ne bo več, na banke pa država žal ne more vplivati. Vlada naj bi še danes obravnavala predlog, da bi vsem prijavljenim in pripravljenim projektom v šolski infrastrukturi prižgala zeleno luč, tudi tistim, ki so zaradi pomanjkanja denarja izpadli, decentralizirali naj bi tudi vse šolske programe, potrditve so dobile tudi tiste šole, v katerih prijav ni dovolj. Več denarja bo tudi za primarno zdravstvo.

Če kdaj, je zdaj pravi in skrajni čas za cepljenje, saj le z njim lahko omogočimo odprte šole in gospodarstvo, hkrati pa preprečimo četrti val, je na posvetu predsednika vlade, celotne vladne ekipe in zdravstvene stroke s slovenskimi župani pozval minister za zdravje, direktor NIJZ, pa je dodal, da bo vsaka smrt zaradi covida-19, ki se bo zgodila jeseni, nepotrebna, saj je na razpolago dovolj cepiva – zdaj več kot 700.000 odmerkov – ki ščiti pred smrtjo in težkimi oblikami bolezni.Predsednik Janez Janša je dejal, da je slika, kaj nas čaka v prihodnjih tednih in mesecih, če ne bomo dosegli primerne precepljenosti, jasna. Izgovorov ni več: cepiva je v nasprotju z decembrom lani dovolj, zato zdaj za povečevanje števila okužb ne morejo biti več krive svetovna znanost, EU ali vlada, ampak gre za odločitev vsakega posameznika. Župani so sami predlagali različne načine zaostrovanja – od obveznega cepljenja do pogojevanja obiskovanja srednjih šol v živo le za cepljene dijake in profesorje.Premier pa je priznal, da v nekaterih evropskih državah res že razmišljajo o obveznem cepljenju, a dvomi, da bi naš parlament to lahko sprejel. O županskem predlogu, da bi tisti necepljeni, ki bi zboleli, sami plačali zdravljenje, pa je Janez Janša dejal, da v EU tudi o tem razpravljajo. Še domači dokaz o nujnosti cepljenja: v litijskem domu starejših, kjer so bili cepljeni januarja letos, smrtnih žrtev po besedah županani bilo.Ker imajo župani možnost in dostop do ljudi na terenu, so jih vsi govorci pozivali, naj ljudi nagovorijo k cepljenju, saj le to zagotavlja, da bodo jeseni šole odprte, da bo gospodarstvo aktivno in da bo odprto javno življenje. Poklukar je dejal, da občutek varnosti, ki smo mu priča zaradi dovčerajšnjih ugodnih epidemioloških številk, ne prinaša varne jeseni, saj je koronavirusna različica delta vse bolj razširjena tudi v Sloveniji.Samo ta teden je bilo potrjenih že 70 primerov te različice, kar je več kot skupaj v prejšnjih sedmih tednih, ob tem pa je ta različica po dosedanjih podatkih za kar polovico bolj nalezljiva. V ponedeljek je bilo novih primerov 48, samo včeraj kar 73, kar pomeni, da je bila številka prvič po dveh tednih višja od 50. Reprodukcijsko število je že med 1,2 in 1,3. Položaj pa je še resnejši, saj je (indijska) delta za 50 odstotkov bolj nalezljiva od doslej prevladujoče (angleške) alfe. In še dokaz o nujnosti cepljenja - enkratno ne ščiti dovolj, je Združeno kraljestvo, kjer so zboleli samo necepljeni oziroma enkrat cepljeni. Ker cepiva nudijo popolno zaščito po enem mesecu, lahko le takojšnje cepljenje vpliva na prihajajoči novi val.Kdo pa nadzoruje na prireditvah, ali so udeleženci prebolevniki, cepljeni ali testirani (PCT), je vprašal veržejski župan, ki bo prihodnji teden med večtisočglavo množico na stadionu Mure. Janša mu je pojasnil, da so za nadzor odgovorni organizatorji, zanje pa inšpekcija, ki bo zanesljivo prišla na to nogometno tekmo.Trenutna precepljenost starejših od 18 let je z enim odmerkom 48-odstotna in z dvema 41-odstotna. Poleti bi morali doseči najmanj 60-odstotno precepljenost, še bolje pa 70-odstotno, kar po besedah ministra Poklukarja ni želja vlade, ampak stroke, ki poudarja, da je polna precepljenost učinkovita. Milan Krek je dodal, da je ob cepljenju treba zaostriti tudi samozaščitne ukrepe – maske, razkuževanje, zračenje. In še da bomo v bitki zmagali na lokalni ravni. Posebej pomembno je, da je potrebno do jeseni cepiti čim več starejših od 50 let. Ker je veliko takih, ki sami ne morejo priti do cepilnega centra, naj se cepijo na domu. »Pokličite in pridemo!« pravi Krek.Ljudje imamo po raziskavah največje zaupanje do osebnih zdravnikov in dvomljivci o koristnosti cepljenja med njimi lahko naredijo veliko škode. Zdravniška zbornica nekatere menda obravnava, iz županskih vrst pa je prišel glas, naj jih kar javno obravnavajo.Vodja strokovne skupineje povedala, da prihaja z dežurstva, na katerem so obravnavali samo ljudi, ki bi lahko bili že davno cepljeni, a so se odločili drugače. Dejala je tudi, da celotna stroka podpira cepljenje, proti so le posamezniki ali skupine, ki ostajajo anonimni. Stroka še nikoli ni bila tako enotna, je dodal tudi Janez Poklukar. Precepljenost v zdravstvu pa je po besedah Janeza Janše menda prenizka. Slovenija je po njegovih besedah ena redkih držav, kjer osrednji mediji ne organizirajo pogovornih oddaj s strokovnjaki.