Cepljenje proti hudi okužbi učinkovito, a ni poceni

V nadaljevanju preberite:

S toplejšim vremenom se povečuje možnost, da staknemo klopa. Zajedavec, komaj viden s prostim očesom, lahko prenaša nevarne bolezni. V Sloveniji sta med najpogostejšimi lymska borelioza in klopni meningoencefalitis (KME), redkejši so primeri humane granulocitne anaplazmoze. Proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem – to se je februarja podražilo. Z NIJZ so 27. februarja letos na ministrstvo za zdravje poslali predlog sprememb oziroma novosti glede cepljenja v tem letu in med drugim predlagali, da se omogoči cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja še eni ali dvema dodatnima generacijama odraslih, ki v tekočem letu dopolnijo 47 in 48 let.