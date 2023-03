Cepljenje ščiti pred rakom materničnega vratu

Na ginekološki kliniki UKC Ljubljana so odprli prvi kolposkopski center za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu pri nas, ki zagotavlja, da bo Slovenija tudi v prihodnje sledila najnovejšim medicinskim spoznanjem in hkrati ciljem državnega presejalnega programa Zora. Center bo obenem razbremenil specialistične ambulante in skrajšal čakalne dobe za preostala ginekološka obolenja.

Prof. dr. Špela Smrkolj, specialistka ginekologije in porodništva na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana in vodja strokovne skupine za ginekologijo pri državnem programu Zora. FOTO: Osebni arhiv

Ljudi, ki imajo predsodke proti cepljenju proti HPV, bi bilo treba seznaniti s tem, da ima lahko odločitev za necepljenje posledice za zdravje. Prof. dr. Špela Smrkolj

Slovenija je na zelo dobri poti, da raka materničnega vratu izkorenini (RMV). Kot pravi prof. dr. Špela Smrkolj, specialistka ginekologije in porodništva na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana in vodja strokovne skupine za ginekologijo pri državnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, je SZO zaradi dobrih rezultatov programa Slovenijo prepoznala kot državo, ki lahko med prvimi v Evropi doseže eliminacijo RMV. A za dosego tega cilja bomo morali precepljenost proti HPV povečati na 90 odstotkov. »Trenutna precepljenost deklic dosega le malo več kot polovico vseh, pri dečkih pa je precepljenost še nižja,« dodaja Smrkoljeva. Pomemben vzrok slabe precepljenosti proti HPV gre v Sloveniji po njenem iskati v premajhni »osveščenosti« zdravstvenih delavcev o cepljenju proti HPV: »Zato mu nekateri žal nasprotujejo. Prav tako so slabo povezani vsi zdravstveni delavci, vključeni v cepljenje različnih skupin proti HPV.« Dr. Smrkolj meni, da morajo za povečano precepljenost proti HPV strokovnjaki glasno izražati jasno podporo cepljenju proti HPV in dosledno vpisovati cepljene v vzpostavljeni register cepljenih proti HPV. Prav tako je treba spodbujati zamudnice in dečke k cepljenju ter izobraziti in nujno povezati vse zdravstvene delavce, ki se strokovno ukvarjajo z okužbami s HPV.

INFOGRAFIKA: Delo

Posledice necepljenja

Cepivo proti HPV velja za enega najučinkovitejših, kar so potrdile tudi raziskave mednarodnih medicinskih strokovnjakov. A pri nas so med starši še vedno prisotni predsodki. »Ljudi, ki imajo predsodke proti cepljenju proti HPV, bi bilo treba seznaniti s tem, da ima lahko odločitev za necepljenje posledice za zdravje. Posameznik, ki ni bil cepljen, ima bistveno večje tveganje, da bo zbolel za določenimi raki ali predrakavimi spremembami, in tudi večje tveganje za druge bolezni, ki so povezane s HPV, kot tudi za zaplete po zdravljenju le-teh,« opozarja dr. Smrkolj.

Rak materničnega vratu (RMV) od 200 genskih različic HPV ali t. i. genotipov jih 45 povzroča okužbe spolovil, rodil in predela okoli zadnjika

13 genotipov je nevarnejših; dolgotrajna okužba z njimi lahko povzroči predrakave spremembe in RM

10 do 30 let lahko mine od okužbe do razvoja raka

200.000 odmerkov cepiva proti HPV smo v obdobju 2009-2021 razdelili v Sloveniji in v register neželenih učinkov po cepljenju prejeli 215 prijav

več sto milijonov odmerkov cepiv proti HPV so doslej razdelili v svetu

120 žensk na leto zboli za RMV

130 novih primerov RMV smo zabeležili v 2020 v Sloveniji, kar je 11 primerov več kot je povprečje zadnjih deset let

1600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje letno odkrijemo in zdravimo v zadnjih letih v Sloveniji

Cepljenje je zelo varno in učinkovito, dodaja: »V državah, kjer uspešno cepijo že več let, se je zmanjšalo zbolevanje tako za genitalnimi bradavicami kot za predrakavimi spremembami in za rakom materničnega vratu. S cepljenjem lahko preprečimo 70−90 odstotkov raka materničnega vratu, 50−85 odstotkov predrakavih sprememb visoke stopnje, 20−90 odstotkov drugih s HPV povezanih rakov (raki zunanjega spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela pri obeh spolih ter rak nožnice), več kot 90 odstotkov genitalnih bradavic in skoraj vse primere respiratorne papilomatoze grla.« Cepljenje je najbolj učinkovito pred začetkom spolnih odnosov, medtem ko po pričetku spolnih odnosov poudarja ginekologinja, zaščiti le pred okužbo s tistimi HPV, s katerimi cepljena oseba še ni bila okužena in jih cepivo pokriva.

Prednosti kolposkopije

Cepljenje je na voljo za oba spola od 9. leta starosti dalje. V Sloveniji je cepljenje proti HPV v državnem programu cepljenja od leta 2009 za deklice, od leta 2021 pa tudi za dečke v 6. razredu osnovne šole brezplačno. Brezplačno cepljenje je na voljo tudi za zamudnice, ki se v 6. razredu niso cepile, dokler se ta dekleta redno šolajo. Cepljenje starejših žensk in moških je zaenkrat samoplačniško. Za okužbo s HPV ni zdravila. Zdravimo lahko le spremembe, ki jih povzročajo okužbe s HPV.

Čeprav imajo cepljena dekleta pomembno manjšo verjetnost, da bodo zbolela s predrakavimi ali rakavimi spremembami materničnega vratu, opozarja Smrkoljeva, pa jih še vedno ogrožajo genotipi HPV, ki jih cepivo ne pokriva: »Zato preventivne ginekološke preglede v okviru programa Zora priporočamo tudi cepljenim dekletom. Takšne spremembe ginekologi natančno spremljamo, v glavnem s kolposkopijo in občasnimi biopsijami materničnega vratu, lahko določimo tudi genotip virusa, ki je povzročil bolezenske spremembe materničnega vratu. Vsi ti postopki nam pomagajo, da se prehitro ne odločimo za izrez tkiva materničnega vratu, ki ima lahko za mlade ženske zelo neugodne posledice, kot je prezgodnji porod.«

V novem kolposkopskem centru UKC Ljubljana bodo lahko najzahtevnejša stanja sprememb materničnega vratu poslej obravnavali v sklopu konzilija.