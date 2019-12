Čeprav je volkov več, so se škode za polovico zmanjšale

FOTO: Infografika Delo

Za 200.000 evrov manj izplačil odškodnin

Član stranke SLS in rejec drobnice, ki je 5. decembra v evropskem parlamentu predstavil peticijo za zmanjšanje števila velikih zveri v Sloveniji, je navedel nepravilnosti in neresnice glede učinkovitosti projekta SloWolf, so opozorili na ljubljanski biotehniški fakulteti.Bergant, ki je peticijo, pripravljeno v Sindikatu kmetov Slovenije – v njem je veliko članov ali simpatizerjev stranke SLS –, predstavil kot predstavnik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, je zanikal rezultate projekta SloWolf z izjavo, da se je v obdobju 2008–2018 število napadov velikih zveri na rejne živali zmanjšalo zaradi prenehanja kmetovanja in upada števila rejnih živali, ne pa zaradi učinkovitih zaščitnih ukrepov v okviru projekta.Preberite še: Odstrel strogo zaščitene vrste ne sme biti tako samoumeven »Projekt je potekal od začetka leta 2010 do konca leta 2013, zato v njem nikoli nismo analizirali ali poročali podatkov za obdobje 2008–2018, ki ga navaja Bergant,« je v odzivu zapisala vodja SloWolfa. V projekt, katerega cilj je bil vzpostaviti monitoring populacije volka, pripraviti akcijski načrt upravljanja volkov ter izboljšati sobivanje z njimi z izobraževanjem ter doniranjem visokih električnih mrež in pastirskih psov rejcem, se je vključilo osem rejcev drobnice, ki so imeli od 30 do 800 ovac in so v preteklosti imeli škode zaradi volkov.Že po prvih dveh letih uporabe podarjenih zaščitnih sredstev se je izplačilo odškodnin tem rejcem zmanjšalo za skoraj 200.000 evrov. Noben rejec v času trajanja projekta ni opustil reje drobnice. »O učinkovitosti zaščitnih ukrepov smo torej sklepali izključno na podlagi spremljanja kmetijskih gospodarstev in izvajanja ukrepov na njih, ne pavšalno,« je v odzivu zapisala Majić Skrbinškova.Število drobnice se je v obdobju 2008–2018 res zmanjšalo – za slabih 18 odstotkov. Hkrati se je število volkov v obdobju 2010–2018 (prej ni bilo sistematičnega spremljanja) povečalo za več kot 140 odstotkov. Ne glede na večjo številčnost volkov so se škode, ki so jih v letih med 2010 in 2018 povzročili, za polovico znižale, je opozorila Majić Skrbinškova.