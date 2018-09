Cerar bi Šarcu svetoval srečanje s Plenkovićem

Nujno, da države povzdignejo glas

Premierse bo sam odločil, ali bo sprejel vabilo hrvaškega kolegana obisk v Zagreb, če me bo vprašal za nasvet, pa mu bom dejal, da je pomembno, da se sreča s hrvaškim kolegom, saj je s sosedami nujno ohranjati stike na vseh ravneh, je v pogovoru za STA danes dejal zunanji minister»Pomembno pa je, da premier vztraja pri stališču, pri katerem sem vztrajal tudi sam, namreč da se glede arbitraže lahko pogovarjamo samo o tem, kdaj in kako bomo arbitražno odločbo skupno izvršili,« je dodal.To, da Evropska komisija ni sprejela mnenja lastne pravne službe, ki potrjuje slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršenje prava EU, je njena avtonomna presoja, s katero pa se ne moremo in ne smemo strinjati ter moramo zoper to povzdigniti glas, je v pogovoru tudi dejal Cerar.Kot je poudaril, je nujno, da države povzdignejo glas, ko gre za varovanje evropskih vrednot, med katerimi je vladavina prava, da ne bo prevladal argument moči nad močjo argumenta.»Evropska komisija bi morala upoštevati pravno mnenje ter ga preliti v politično oceno, s katero bi Hrvaško pozvala k takojšnji implementaciji arbitraže,« je prepričan novi vodja slovenske diplomacije.Ali bo Sodišče EU mnenje v postopku upoštevalo, bo odvisno od njega, Cerar pa verjame, da bodo imeli sodniki v Luksemburgu na mizi dovolj dejstev, da se bodo odločili, kot je pravilno, in Hrvaški sporočili, da krši pravo EU. »To bo dodaten pritisk na sosedo, da arbitražno odločbo implementira,« je dodal.