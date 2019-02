Cerar: Britanskega kolega bom podučil o naši preteklosti

Na Otoku živi okoli 5000 slovenskih državljanov, v Sloveniji pa kakih 700 britanskih, ki bi po brexitu postali državljani tretje države.

Zunanji ministerje v četrtek v Ljubljani gostil britanskega kolega, s katerim sta govorila o brexitu, evropski perspektivi Zahodnega Balkana ter o globalnih izzivih. Izrazila sta željo, da bi bil dogovor o brexitu dosežen.Kot je po srečanju dejal Cerar, morata obe strani storiti vse, kar je potrebno, da se status in pravice državljanov ne bi poslabšali niti v primeru trdega brexita. Slovenija sicer že pripravlja zakonodajne rešitve za državljane Združenega kraljestva v Sloveniji in slovenske na Otoku. Gre za morebitne spremembe zakonodaje na področju socialnih pravic in zavarovanja ter spremembe zakonodaje na področju državljanstva.Na tiskovni konferenci po srečanju pa se je britanskemu zunanjemu ministru pripetil besedni spodrsljaj, saj je našo nekdanjo državo označil za nekdanjo sovjetsko vazalno državo. »Velika Britanija je zelo ponosna na preobrazbo Slovenije v zadnjih tridesetih letih. Gre za izjemno preobrazbo iz sovjetske vazalne države v moderno evropsko demokracijo,« je dejal Hunt.Cerar se na njegove besede na konferenci ni odzval, kar pa je pojasnil v današnjem sporočilu za javnost, kjer je zapisal, da se med njegovim javnim nastopom ni želel odzvati in ga kot gosta prekinjati.»Žal je pri oceni o sovjetskih vazalih šlo za neustrezen in napačen izraz. Obiskov britanskih voditeljev smo vedno veseli in jih bomo veseli tudi po brexitu in z britanskim kolegom bom ob prvi priložnosti, ob robu zasedanja ministrov EU, govoril tudi o tej zadevi in ga kolegialno podučil o naši preteklosti. In prepričan sem, da v prihodnje ne bo prihajalo do podobnih retoričnih nerodnosti,« je zapisal Cerar.