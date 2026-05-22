Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

Predsednik vlade v odhodu in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v sinočnjih Odmevih dodatno zaostril retoriko glede domnevnega tujega vpliva na volitve in neposredno povezal dogajanje okoli afere Black Cube z delovanjem opozicije. Pri tem je napovedal, da bi moralo ustavno sodišče presojati tudi vprašanje vplivanja na svobodno voljo volivcev. Toda le nekaj minut pozneje sta ustavni pravnik in nekdanji premier Miro Cerar ter nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec njegove pravne argumente postavila pod resen dvom.

Golob je v pogovoru z voditeljico Rosvito Pesek vztrajal, da gre pri domnevno prirejenih posnetkih in delovanju izraelskih paraobveščevalnih struktur za »največji škandal v zgodovini Slovenije«. Poudaril je, da so bile na seji Sveta za nacionalno varnost predstavljene informacije o stikih predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji ter da so obstajali sestanki z vodstvom SDS.

Na neposredno vprašanje, ali obstaja dokaz, da je predsednik SDS Janez Janša naročil operacijo diskreditacije, jasnega odgovora ni podal. Namesto tega je poudarjal verigo okoliščin, kot so npr. obiski predstavnikov podjetja, domnevne povezave in poznejše politične poteze SDS.

Ko ga je Peskova večkrat pozvala k pojasnilu, zakaj teh očitkov niso formalizirali prej in zakaj so ustavne pobude prišle tik pred oblikovanjem nove oblasti, je Golob odgovoril, da so spoštovali zakonske roke ter da so že od tedna po volitvah zagovarjali ponovitev volitev. Zatrdil je, da bi enako storili, tudi če bi oni sestavljali vlado.

Njegova osrednja teza je bila, da so bili volivci izpostavljeni manipulaciji in da volitve zato niso bile legitimne. Obenem je razkril, da je Svoboda predsednici republike pisno zagotovila podporo tehničnemu mandatarju do izvedbe predčasnih volitev. »Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja nelegitimne, da smo se pripravljeni tudi odpovedati oblasti v korist tehničnemu mandatarju.«

Cerar: Pravna pot je izjemno težka

V nadaljevanju oddaje sta pravnika Miro Cerar in Jan Zobec pojasnila pravne okoliščine.

Nekdanji predsednik vlade in dekan pravne fakultete Miro Cerar je ocenil, da je ustavnopravna pot, po kateri gredo pobudniki, »s formalnopravnega vidika zelo težavna« in da je verjetnost uspeha »zelo majhna«. Opozoril je predvsem na problem, da ustavna pritožba praviloma zahteva izpodbijanje konkretnega oblastnega akta in predhodno izčrpanje pravnih sredstev, česar v tem primeru po njegovi oceni ni mogoče jasno pokazati.

»Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« je dejal. Hkrati pa je dodal pomemben zadržek: če bi se izkazalo, da zakonodaja ne omogoča odziva na hude manipulacije volilne volje, bo treba pravila spremeniti.

Še ostrejši je bil nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec. Na vprašanje, kje bi lahko končale ustavne pritožbe, je odgovoril: »Če sem nekoliko zloben; na smetišču ustavnega sodišča.« Po njegovem mnenju pritožbe nimajo ustrezne procesne podlage, saj ni izpodbijanega posamičnega akta, niso bila izčrpana pravna sredstva, obenem pa ne vidi prepričljive povezave med objavljenimi posnetki in volilnim izidom.

Zobec je šel še korak dlje in dejal, da se slovenski primer bistveno razlikuje od romunskega, na katerega se pogosto sklicujejo pobudniki. Po njegovi oceni v Sloveniji ni šlo za umetno ustvarjene vsebine ali manipulacijo dejstev, ampak za objavo informacij, ki so volivcem omogočile dodatno presojo.